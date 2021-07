Zverev sa na olympiáde v Tokiu postaral o senzáciu, Djokovičovi prekazil sen o zlatej medaile (video)

Prvý set vyhral pomerne hladko

Djokovič bude bojovať o bronz

30.7.2021 - Sen fenomenálneho srbského tenista Novaka Djokoviča o zlatej medaile v dvojhre mužov z olympijských hier v japonskom Tokiu sa rozplynul v piatkovom semifinále.Svetová jednotka v ňom podľahla štvrtému nasadenému Nemcovi Alexandrovi Zverevovi za 125 minút 6:1, 3:6, 1:6. Vo finále olympijského turnaja sa Zverev stretne s Rusom Karenom Chačanovom, ktorý vyradil Španiela Pabla Carreňa-Bustu 6:3, 6:3.V piatkovom semifinále Djokovič, ktorý do Tokia pricestoval ako víťaz zatiaľ všetkých tohtoročných grandslamových turnajov, začal veľmi dobre a prvý set vyhral pomerne hladko 6:1.Keď v druhom v piatej hre brejkol nemeckého súpera, zdalo sa, že hladko prekĺzne do finále. To však Zvereva akoby nakoplo a ovládol dianie na dvorci, veľkou pomocou mu bol jeho servis. V druhom sete triumfoval 6:3 a v dominantnom výkone pokračoval aj v treťom.Djokoviča brejkol v jeho prvej aj tretej hre, poľahky viedol 4:0 a už ho asi nič nemohlo zastaviť na ceste do finále. Srb potom síce skorigoval na 1:4, no Zverev si udržal svoje podanie a pri servise "vykoľajeného" Djokoviča premenil na postup druhý mečbal.Novak Djokovič v minulosti získal olympijský bronz v Pekingu 2008 a o rovnaký kov bude bojovať aj v Tokiu.