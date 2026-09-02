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 24hod.sk    Šport

02. septembra 2026

Zverev sa v 1. kole na US Open trápil päť setov, Molčan nedohral, ale bude pokračovať – VIDEO



Alexander Zverev priznal, že proti Lorenzovi Sonegovi odohral najťažší zápas 1. kola. Veľa nechýbalo a po Novakovi Djokovičovi by sa s US Open v New Yorku rozlúčil hneď v úvode aj ďalší veľký ...



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sonego 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Alexander Zverev priznal, že proti Lorenzovi Sonegovi odohral najťažší zápas 1. kola.


Veľa nechýbalo a po Novakovi Djokovičovi by sa s US Open v New Yorku rozlúčil hneď v úvode aj ďalší veľký favorit.

Nemec Alexander Zverev v pozícii najvyššie nasadeného hráča sa poriadne natrápil, kým zdolal Taliana Lorenza Sonega.

Na postup do 2. kola dvojhry potreboval päť setov a bez ôsmich minút aj 5 hodín, kým zvíťazil 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:5 a 6:4.

Každý z posledných troch setov trval viac než hodinu a súperi sa pod zatiahnutou strechou Štadióna Arthura Ashea naťahovali doslova o každú loptičku.

Nepremieňal brejkbaly


Víťaz tohtoročného Roland Garros a finalista Wimbledonu Zverev nasúkal v zápase až 61 víťazných úderov, ale z 22 brejkbalových príležitostí premenil iba päť. Ten rozhodujúci v piatom geme piateho setu, keď súperovi odskočil na 3:2 a vzápätí 4:2, a potom si udržal podanie až do konca zápasu.


Bilancia 10:1


Zverev vyhral desiatykrát v 1. kole na US Open popri jedinej prehre. Tá sa zrodila ešte v roku 2015, keď ako 18-ročný zostal na rakete Nemca Philippa Kohlschreibera. Najlepší výsledok Zvereva vo Flushing Meadows sa spája s "covidovým" rokom 2020, keď vo finále tesne nestačil na Rakúšana Dominica Thiema.

Už to bude len lepšie


"Čo prežívam? Som šťastný, lebo som vyhral a nehral som dobre. Na druhej strane môj súper hral veľmi dobre a prinútil ma siahnuť si na dno síl," uviedol Zverev v prvom televíznom rozhovore pre organizátorov US Open.

Na otázku, či už niekedy zažil náročnejší zápas v 1. kole na grandslamovom turnaji, odpovedal jednoznačne: "Nie, tento bol najťažší. Našťastie na grandslamoch je to tak, že sa hrá na tri víťazné sety a okolnosti vám občas dajú šancu spamätať sa zo zlého začiatku. Verím, že už budem hrať len lepšie."

Molčana stopol dážď


Súperom Zvereva v 2. kole bude Francúz Quentin Halys, ktorý v štyroch setoch vyradil Argentínčana Facunda Diaza Acostu. Do 2. kola by sa rád pozrel aj slovenský tenista Alex Molčan, ale jeho zápas 1. kola prerušil dážď. Molčan viedol nad Francúzom Benjaminom Bonzim v prvom sete 2:1, dohrávka je na programe v stredu po 18.30 h. Molčan je jediný slovenský zástupca vo dvojhre na US Open 2026.



Zdroj: SITA.sk - Zverev sa v 1. kole na US Open trápil päť setov, Molčan nedohral, ale bude pokračovať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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