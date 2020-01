Zverev vo štvrťfinále Australian Open vyradil Wawrinku, Nadal hrá proti Thiemovi (video)

Australian Open 2020 - dvojhra mužov - štvrťfinále



streda



Alexander Zverev (Nem.-7) - Stan Wawrinka (Švaj.-15) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2



Rafael Nadal (Šp.-1) - Dominic Thiem (Rak.-5)





29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Po Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi postúpil do semifinále dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne aj Nemec s ruskými rodičmi Alexander Zverev.Turnajová sedmička si poradila s pätnástkou žrebu Švajčiarom Stanom Wawrinkom za 139 minút 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Dvadsaťdvaročný rodák z Hamburgu sa po prvý raz v kariére prebojoval medzi štyroch najlepších hráčov v Austrálii aj celkovo na turnajoch tzv. veľkej štvorky. Počká si na víťaza zápasu Rafael Nadal (Šp.-1) - Dominic Thiem (Rak.-5).Zverev prehral prvých päť gemov zápasu a po 16 minútach to vyzeralo na jeho minidebakel. Prvý set už nezachránil, ale s pribúdajúcim časom získal istotu na rakete a mohol sa oprieť o kvalitné podanie. A najmä Wawrinkovi narušil jeho herný systém.Odkedy Zverev v ôsmom geme druhého setu svojho súpera po prvý raz brejkol, bol lepším hráčom na kurte. Otočil na 2:1 na sety a 34-ročný Švajčiar v závere odišiel fyzicky aj mentálne. Wawrinka v predchádzajúcom kole vyradil v piatich setoch jedného z favoritov na celkový triumf Rusa Daniila Medvedeva a tento náročný zápas zanechal na ňom stopy. Urobil 39 nevynútených chýb a až päťkrát prišiel o svoje podanie.Wawrinka je víťaz Australian Open z roku 2014 a vo štvrťfinále si zahral po piaty raz. Vo štvrťfinálovej fáze turnaja sa lúčil aj vlani na Roland Garros v Paríži a US Open v New Yorku.