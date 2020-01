V NHL vyhrávali hostia, Eichel si zlepšil osobný rekord a brankár Ullmark sa zranil (video)

Gaudreau už je štyridsaťbodový

Eichel strelil svoj 29. gól v sezóne

Výsledky - NHL



utorok











SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Utorok v NHL bol bez slovenského zastúpenia, hrali sa iba dva zápasy. Hráči obhajcu trofeje St. Louis Blues zastavili sériu troch prehier, keď zvíťazili na ľade Calgary 5:4 po samostatných nájazdoch. Domáci viedli od polovice druhej tretiny po zásahu Marka Jankowského 4:3, ale nakoniec sa museli uspokojiť s bodom.Na začiatku tretej tretiny vyrovnal Zach Sanford a v nájazdoch boli úspešní iba dvaja "Bluesmani" David Perron a Ryan O´Reilly. Perron si predtým pripísal aj gól a asistenciu a svoj sezónny súčet zvýšil na 22 gólov a 30 asistencií. Momentálne je šestnásty najproduktívnejší hráč súťaže a lídrom v tíme Blues."Som šťastný, že sme našli spôsob ako zvíťaziť. Možno sme práve začali víťaznú sériu. Podstatné je, že máme dva body," uviedol David Perron na webe nhl.com.Autor rozhodujúceho nájazdu Ryan O´Reilly poznamenal: "Už minulú noc sme mohli získať dva body proti Vancouveru, ale nepodarilo sa nám to. Nie je jednoduché odohrať po viacdňovej prestávke dva zápasy za sebou. Na tomto víťazstve musíme postaviť základ ďalších úspechov."Calgary malo dvojgólového strelca Seana Monahana aj dvojnásobne asistujúceho Johnnyho Gaudreaua, ale na víťazstvo to nestačilo. Flames prehrali tretí z posledných štyroch zápasov, hoci predtým natiahli šnúru piatich víťazstiev."Nehrali sme zle, ale mali sme proti sebe silný tím v prvom zápase po prestávke. Z našej strany tam bola solídna snaha, ale priestor na zlepšenie určite máme," zhodnotil Johnny Gaudreau, ktorý sa dostal na 40 kanadských bodov v tejto sezóne.V druhom zápase utorkového programu Buffalo doma podľahlo Ottawe 2:5. Hostia strelili tri góly v presilovke a posledné dva pridali do prázdnej bránky.Ottawa vyhrala iba druhýkrát v siedmich zápasoch, ale až štyri razy súperom podľahla v predĺžení alebo nájazdoch. "Veľakrát sme odohrali vyrovnané zápasy, ale za naše úsilie a tvrdú prácu sme neboli odmenení. Prišlo to až dnes," skonštatoval brankár Senators Craig Anderson, predviedol 28 zákrokov.Jeho náprotivok Linus Ullmark sa v bránke Buffala nedočkal konca zápasu. V polovici tretej tretiny musel odstúpiť pre zranenie v dolnej časti tela a nahradil ho Carter Hutton. Dovtedy si pripísal 30 zákrokov. "Je vždy bolestivé vidieť takéto situácie. Uvidíme po jeho vyšetreniach a podľa toho sa zariadime," uviedol tréner Buffala Ralph Krueger.Kapitán Sabres Jack Eichel si 29. gólom v sezóne utvoril osobný rekord v NHL, ale po zápase nešetril kritikou na svoj tím. "Nemôžeme hrať takto v domácom prostredí. Toto nebol výkon mužstva, ktoré túži po play-off. Všetci to v kabíne vieme, ešte sa tak podľa toho aj zariadiť: Stále počúvame od médií, koľko bodov nám chýba na play-off a čo musíme urobiť. Je to zložité," podotkol Eichel, aktuálne so 63 bodmi ôsmy najproduktívnejší hráč súťaže.