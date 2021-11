Zverev zdolal Djokoviča a vo finále sa stretne s Medvedevom

Ruský tenista Daniil Medvedev a Nemec Alexander Zverev sa stretnú v nedeľnom finále dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Druhý nasadený Medvedev zdolal v semifinále Nóra Caspera Ruuda v dvoch setoch 6:4 a 6:2, Zverev si ako trojka pavúka poradil s najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom v dráme 7:6 (4), 4:6 a 6:3.



Ruud sa prebojoval do semifinále pri svojej premiére na turnaji. V úvodnom sete mu Rus zobral podanie už v treťom geme, blízko k ďalšiemu bol aj v piatom, no nepremenil dva brejkbaly. Medvedev však sám nečelil ani jednému brejku a za stavu 5:4 premenil hneď prvý setbal, pričom predviedol čistú hru. V druhom dejstve bol duel spočiatku vyrovnanejší, no Ruud v piatom geme opäť stratil svoje podanie. Síce odvrátil dva brejkbaly, tretí však už nie. Potom sa prejavili väčšie skúsenosti jeho súpera, ktorý pridal ďalší brejk v siedmom geme a nakoniec vyhral hladko 6:2. Dvadsaťpäťročný Medvedev tak zvíťazil aj v treťom súboji s o tri roky mladším Nórom, pričom všetky tri vyhral zhodne 2:0 na sety. V Turíne ho delí už len jedno víťazstvo od úspešnej obhajoby titulu. So Zverevom má tesnú priaznivú bilanciu 6:5.

"Bol to skvelý zápas. Caspera sledujem celý rok, je to jeden z najchytrejších hráčov na Tour. Každý rok sa chcem zlepšovať. V určitom bode to už nebude možné, ale táto sezóna je skutočne moja najlepšia v kariére. Dúfam, že tu zajtra budeme mať dobrú šou. Večerný zápas si pozriem v televízii a zajtra sa pokúsim byť na dvorci lepší," povedal Medvedev, ktorý tento rok vyhral štyri turnaje vrátane US Open.



Zverev postúpil do finále turnaja majstrov druhýkrát v kariére a má šancu zopakovať svoj triumf z roku 2018, keď v boji o titul zdolal práve Djokoviča. Srba tentoraz vyradil v semifinále, keď v prvom dejstve za stavu 4:5 odvrátil jeden setbal súpera a v tajbrejku mal navrch. Vypracoval si v ňom náskok 5:3 a z rúk ho nepustil. Druhý set rozhodla až koncovka, Djokovič v deviatej hre za stavu 4:4 prelomil servis Zvereva a vynútil si rozhodujúce dejstvo. Nemec v ňom urobil rozhodujúci krok k víťazstvu brejkom na 3:1 a hoci v siedmej hre čelil brejkbalu, zvrat v strenutí nedopustil. Djokovič tak v tomto roku nevyrovná rekordnú bilanciu šiestich triumfov Rogera Federera na turnaji majstrov, Srb predtým podujatie vyhral v rokoch 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015.



"Bol to fantastický zápas. Myslím si, že sme tento rok hrali proti sebe päťkrát a vždy to bola skvelá bitka a hrali sme dlho. Podľa mňa neexistuje nikto, kto si zaslúži väčší rešpekt ako Novak. Za to odkiaľ prišiel, čo dokázal, je to najlepší hráč histórie a myslím si, že ľudia na to niekedy zabúdajú," povedal Zverev o svojom súperovi. Na finále s Medvedevom sa teší: "On je grandslamový šampión, ja som olympijský šampión. Dúfam, že to na kurte ukážeme." V skupinovom zápase s Rusom prehral v troch setoch. "So Zverevom sme hrali len pred pár dňami, takže k tomu ťažko povedať niečo špeciálne. Silný servis, tvrdé údery, rovnako dobrý forhend i bekhend. Je to všestranný a kompletný hráč," povedal Medvedev.

dvojhra - semifinále:



Danil Medvedev (Rus.-2) - Casper Ruud (Nór.-8) 6:4, 6:2,



Alexander Zverev (Nem.-3) - Novak Djokovič (Srb.-1) 7:6 (4), 4:6,