Zverev zdolal na turnaji majstrov Isnera a postúpil do semifinále

Nemecký tenista Alexander Zverev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ATP Turnaj majstrov, skupina Gustava Kuertena:



Alexander Zverev (Nem.-3) - John Isner (USA-8) 7:6 (5), 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev zvíťazil v piatkovom stretnutí na turnaji majstrov ATP v Londýne nad Američanom Johnom Isnerom 7:6 (5), 6:3. Po triumfe sa tak stal štvrtým semifinalistom dvojhry.Dvadsaťjedenročný Nemec zdolal súpera za 82 minút. Okrem Zvereva postúpil zo skupiny Gustava Kuertena medzi najlepšiu štvoricu aj Srb Novak Djokovič. Práve svetovú jednotku Djokoviča čakal od 21.00 h SEČ záverečný duel v skupine proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi, ktorý bol už bez šance postúpiť. Zvereva čaká v semifinále Švajčiar Roger Federer, Djokovič zabojuje o postup do finále proti Kevinovi Andersonovi z Juhoafrickej republiky.Zverev je od roku 2003 prvým nemeckým tenistom, ktorý sa kvalifikoval do semifinále koncoročného turnaja. Pred ním to dokázal Rainer Schüttler.