Obavy o budúcnosť, o svoje zdravie a o zdravie príbuzných sú veľké a mnohí ľudia to neprežívajú práve najlepšie.

Ak vám zomrel váš rodinný príslušník a práve na vašich pleciach je organizácia poslednej rozlúčky, nájdite si pohrebníctvo a zverte prípravu poslednej rozlúčky do rúk pohrebníctva.

Opatrenia ohľadom COVID-19

Ak zveríte prípravu poslednej rozlúčky zosnulého do rúk pohrebníctva, informujte sa o aktuálnych opatreniach ohľadom vírusu COVID-19. Viaceré pohrebníctva majú tieto informácie uverejnené na web stránke pohrebníctva, ale niektoré majú tieto informácie zverejnené aj priamo na dverách pohrebníctva. V súčasnosti platí, že smútočného obradu sa môže zúčastniť len najbližšia rodina a samozrejmosťou je prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom, či šatkou. Navyše je zakázané podávanie rúk.

Ak vás čaká pohreb, rešpektujte všetky epidemiologické opatrenia.

Aké pohrebné služby vám poskytne pohrebníctvo?

Pohrebníctvo, ktoré si vyberiete na organizovanie poslednej rozlúčky, by vám malo zabezpečiť kvetinovú výzdobu smútočnej miestnosti, zabezpečiť by vám mali aj grafické služby v oblasti úpravy fotografie na parte, zabezpečiť by vám mali výkop hrobovej jamy, mali by vám ponúknuť výber kvalitných rakiev, mali by zorganizovať cirkevnú, alebo civilnú rozlúčku.

Pohrebníctvo by vám malo vybaviť všetky potrebné papiere na matričnom úrade a mali by vám vedieť zabezpečiť prevoz zosnulého z nemocníc, doliečovacích zariadení, domovov, či domovov dôchodcov.

V prípade, že sa rozhodnete pre kremačný obrad, mali by vám vedieť zabezpečiť prevoz zosnulého do krematória. Takéto pohrebné služby vám zabezpečí aj pohrebníctvo Zvolen .

Zverte prípravu poslednej rozlúčky do rúk pohrebníctva a odbremeňte sa od všetkých organizačných záležitostí týkajúcich sa pohrebu.

Zdroj obrázka:

Autor: New Africa / Shutterstock.com