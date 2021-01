Matovič: Konzílium odborníkov by možno malo prehodnotiť COVID automat

Konzílium odborníkov by možno malo prehodnotiť COVID automat, ktorý má na Slovensku platiť od 8. februára. V utorok to vyhlásil premiér Igor Matovič s tým, že je otázne, či nie je skoro zapínať tento automat. Bojí sa totiž, že ak sa teraz na Slovensku uvoľnia opatrenia, môže sa pandemická situácia vzhľadom na novú britskú mutáciu nového koronavírusu vymknúť spod kontroly. Riešením nateraz je podľa predsedu vlády lockdown v kombinácii s frekventovaným masívnym testovaním.





COVID automat bol podľa premiéra nastavený v čase, keď sa nepočítalo s takým silným nepriateľom v podobne nového kmeňa vírusu. Zároveň tvrdí, že je ilúziou si myslieť, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 nás zachráni.„Pri takýchto dodávkach to môže trvať do septembra, kým budeme mať na Slovensku možno horko-ťažko zaočkovaných 60 percent ľudí. Pri agresívnejšej britskej mutácii to nebude stačiť a my ľudí nemôžeme donútiť, aby sa zaočkovali," skonštatoval Matovič.Premiér tvrdí, že nastal čas, aby si za jeden stôl sadla vláda, odborníci i koaličné a opozičné strany a dohodli sa, ako postupovať ďalej. Otázkou podľa neho môže byť napríklad aj to, či nerozdať ľuďom „dvojcentimetrové testy", aby sa otestovali priamo doma a nemuseli chodiť na odberné miesta.Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) upozornil, že situácia v slovenských nemocniciach je naďalej vážna a počet hospitalizovaných v súvislosti s ochorením COVID-19 je naďalej vysoký. Ak sa má od 8. februára zapnúť COVID automat a má prísť k istému uvoľneniu opatrení, bude to pod podmienkou sedemdňového pretestovania ľudí.„Pokiaľ s tým bude mať niekto problém, bude tým pádom čierny región. Mal by mať veľmi prísny lockdown aj s obmedzeniami na úrovni zamestnania," skonštatoval minister.Aj on požiadal konzílium odborníkov, aby sa vzhľadom na novú mutáciu vírusu pozreli opäť na COVID automat a prípadne navrhli zmeny. Krajčí sa chce baviť aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) o otváraní škôl. Minister zdravotníctva totiž považuje za veľké riziko ich otvárať od 1. februára.





