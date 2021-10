Zvierací ombudsman začal so vzdelávaním detí o týraní zvierat, najhoršia situácia je na východe

Empatia nie je automatická

Vodia so sebou fenku Kitty

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Zvierací ombudsman začala so vzdelávaním detí o týraní zvierat v štyroch kritických lokalitách. Informovala o tom v tlačovej správe, ktorú zaslal mediálny tím iniciatívy. Prípadov týrania zvierat deťmi sú na Slovensku každoročne tisíce.Zvierací ombudsman preto odštartoval v obciach Chminianske Jakubovany, Červenica (obe okres Prešov) Pečovská Nová Ves (okres Sabinov) a v meste Sabinov vzdelávanie detí, ktoré má pôsobiť ako prevencia voči týraniu zvierat. Práve uvedená štvorica lokalít patrí na Slovensku medzi najkritickejšie.Deti z rómskych osád často vnímajú zvieratá ako súčasť hry. Sú pre ne hračkou, s ktorou môžu svojvoľne a bez akejkoľvek ľútosti zaobchádzať. Len poukazovať na žalostný stav v osadách preto podľa iniciatívy situáciu nevyrieši.Empatia voči zvieratám je pre mnohé deti prirodzená, nie je však automatická. „Deti treba podchytiť už v rannom veku, keď sa im ešte dá vštepiť správny postoj k životu a empatia voči všetkým živým tvorom, v zmysle hesla: Vzdelávajme deti a nebudeme musieť potrestať dospelých," uviedla Nikola Jackuliaková zo Zvieracieho ombudsmana.Stretnutia s deťmi vedú skúsené lektorky zo Zvieracieho ombudsmana Nikola Jackuliaková a Natália Babicová spoločne s odbornými garantmi projektu, ktorými sú Martina Karasová z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Eva Poliaková z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.„Prísť do osady v dvojčlennej ženskej zostave je pre nás vždy výzvou, spojenou s obavami či nás domáci príjmu, a či budú mať záujem s nami spolupracovať. Zatiaľ sme sa našťastie stretli len s pozitívnou odozvou, dokonca nielen u detí, ale aj u dospelých, čo nám dodáva elán pokračovať v týchto aktivitách,” povedala Martina Karasová.Lektorky zo Zvieracieho ombudsmana demonštrujú deťom, ako má vyzerať vzťah so zvieraťom a aký prínos môže mať pre ľudí. Pri ukážke vzorného správania sa k zvieratám pomáha lektorkám najmä fenka Kitty, ktorú so sebou nosia.Deti najviac baví aktivita, v ktorej sa na chvíľu stanú veterinárnymi lekármi a môžu si dokonca popočúvať, ako jej bije srdce.„Párkrát sa nám stalo, že sa jej niektoré deti na začiatku báli, no počas výuky sa s ňou vždy skamarátili a pochopili, že správanie psa je len odozvou na naše konanie,“ dodala Karasová.