Tibor Eliot Rostas dostal za článok v časopise Zem a Vek peňažný trest. Ak ho nezaplatí, pôjde do väzenia

aktualizované 26. októbra 11:53



Obžalovaný aj prokurátor sa odvolali

V článku citácie na adresu Židov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) -Vydavateľ a šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas zaplatí za tvrdenia v článku Klin Židov medzi Slovanmi peňažný trest 4000 eur.Rozhodol o tom na utorkovom verejnom zasadnutí senát Najvyššieho súdu SR, keď zamietol odvolanie obžalovaného aj prokurátora proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu z decembra 2019. Rozhodnutie je právoplatné.Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uznal ešte v decembri 2019 obžalovaného za vinného z trestného činu hanobenia národa a šírenia extrémistických materiálov a uložil mu pokutu vo výške 4000 eur. Pokiaľ by finančný trest nezaplatil, náhradným trestom by boli tri mesiace väzenia. Obžalovaný aj prokurátor sa voči verdiktu na mieste odvolali.Prokurátor Tomáš Honz pre Rostasa požadoval podmienečne odložený trest odňatia slobody. Podľa stanoviska NS SR by však takýto trest bol príliš prísny. Z predmetného článku je podľa predsedu senátu Petra Paludu jasné, že sa hanlivo vyjadruje o Židoch, ide však podľa neho len o jednorazový akt, a nie sústavnú činnosť.Advokát Rostasa Ľubomír Hlbočan po skončení verejného zasadnutia povedal, že jeho klient pôjde radšej do väzenia, ako by mal zaplatiť určenú sumu. Celý proces totiž považuje za politický.Vydavateľ a šéfredaktor časopisu Zem a Vek čelil obžalobe pre šírenie extrémistických materiálov, hanobenie národa a podnecovanie rasovej nenávisti.V článku Klin Židov medzi Slovanmi z mája 2017 Tibor Eliot Rostas uvádzal citácie na adresu Židov, ktoré pripisuje historickým osobnostiam ako Matej Bel, Andrej Kmeť, Jozef Miloslav Hurban alebo Svetozár Hurban Vajanský.„To, čo nájdeme v historických spisoch od najväčších slovenských dejateľov, by si dnes bez sociálnej a mediálnej smrti nemohol dovoliť napísať nikto. Ba dokonca zákony, ktorým sme dovolili, aby nad nami vládli, by nás priviedli až k samotnému vylúčeniu zo spoločnosti,“ napísal napríklad v článku.