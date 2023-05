Zvieratám z minizoo, kde lev zabil svojho majiteľa, hrozí utratenie

V malej súkromnej zoologickej záhrade v obci Oškerda pri Žiline, kde lev zabil minulý utorok svojho majiteľa, nebol schválený chov šeliem. Jozef Bíreš uviedol, že schválenie chovu v tejto Zoo trvalo len do roku 2019. Aj napriek tomu bola Zoo otvorená ďalšie tri roky. Bíreš tvrdí, že za vzniknutú situáciu bol zodpovedný chovateľ a regionálna veterinárna a potravinová správa.



24.5.2023 - Zvieratá zov obcisú ešte stále na mieste, kde sa stala tragédia. Po rokovaní vlády to uviedol nový minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš . Dve chovné zariadenia majú záujem o 16 zvierat z tejto minizoo.Utratiť by mali tri zvieratá zo skupiny, v ktorej sa nachádzal aj lev, ktorý zabil svojho majiteľa. Podľa Bíreša by sa nemalo stať, aby boli ostatné zvieratá utratené len preto, že im nevedia nájsť vhodnú chovnú stanicu.