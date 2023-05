Na úmrtie Daniela Heribana reagujú hudobníci, herci, vedec i humorista

Obrovský šok. Je to neskutočné, nemôžem uveriť, bol skvelý a talentovaný, bude veľmi chýbať. Aj týmito slovami reagujú umelci na správu o úmrtí ich kolegu, herca a hudobníka Daniela Heribana. "Minulý týždeň sme sa bavili, že dáme kávu, že podebatujme o hudbe, živote a ty tu zrazu nie si. Kamarát môj, nech ti je zem ľahká," píše v statuse na sociálnej sieti basgitarista skupiny Hex Tomáš "Yxo" Dohňanský. "Dano Heriban, jeden z najlepších hlasov, textárov a hudobníkov. Odpočívaj v pokoji, kamarát," reaguje hudobník, skladateľ a producent Tomáš Sloboda, spevák a gitarista skupiny Le Payaco.



Na predčasné úmrtie obľúbeného predstaviteľa Ďura Brmbalíka zo seriálu Horná Dolná reaguje aj vedec Pavol Čekan. "Daniel Heriban, odpočívaj v pokoji! Mal som tú česť si s tebou zahrať v Pumpe. Bol si nesmierne talentovaný herec, muzikant a skvelý človek, ktorý miloval svoju rodinu, kamarátov, svoju prácu a život. Dano, budeš nám všetkým nesmierne chýbať," odkazuje zosnulému umelcovi Čekan.

Svoju spomienku na Heribana pridal na sociálnu sieť aj humorista Samo Trnka. "Zavolali sme si ho do silvestrovskej Skúšky sirén, keď sme ešte boli v začiatkoch, a on si priniesol akordeón a na nič nefrflal. Naopak, úprimne sa zabával," spomína na spoločné nahrávanie humoristickej relácie pre Rádio Slovensko. "Dano bol stále usmiaty, príjemný a ľudský, a my traja, obvykle v strese, že čo sa zase poondí, sme sa v jeho prítomnosti uvoľnili, lebo z neho šiel pokoj a nákazlivá ľahkosť žitia. Zrazu tu nie je a vôbec sa mi tomu nechce veriť. Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Úprimnú sústrasť všetkým blízkym a najmä jeho rodine," dodal humorista.

Heriban počas siedmich sezón v Činohre SND ukázal svoju hereckú variabilitu

Na "zázrak" a "zjav" Daniela Heribana spomína M. Čengel Solčanská aj SKD Martin

Nechápem, neverím... Bola reakcia filmového, seriálového a divadelného herca Petra Sklára na šokujúcu správu o nečakanom úmrtí jeho kolegu, herca a hudobníka Daniela Heribana. Sklár spolu s ním účinkoval v divácky úspešnom televíznom seriáli Horná Dolná, kde si Dano Heriban zahral Ďura Brmbalíka. Zosnulý umelec spolupracoval s viacerými divadelnými scénami, niekoľko rokov bol tiež členom Slovenského národného divadla (SND)."Je nám veľmi ľúto, že náš kolega Dano Heriban odišiel príliš skoro," píše na sociálnej sieti naša prvá divadelná scéna a pripomína, ako sa stal známy herec a hudobník členom jej činoherného súboru. "Daniel Heriban prijal ponuku riaditeľa Romana Poláka a stal sa členom súboru Činohry SND v roku 2014. Zostal ním až do roku 2021. Počas siedmich sezón ukázal svoju hereckú variabilitu, schopnosť napojiť sa na poetiky rôznych režisérov širokej estetickej škály," uvádza Činohra SND. "Bol bravúrny autor hudby a sám do niekoľkých inscenácií hudbu skladal. Vedel zaujať svoje publikum rozvážnym humorom, ale aj tajomne a rafinovane výrazom nevinného mladého chlapca vyložiť postavu," píše v statuse činoherný súbor. Potvrdzuje, že správa o náhlom odchode Heribana je šokom pre verejnosť aj divadelných kolegov. "Zasiahla mnohých svojou nepripravenosťou a v ústrety nej prichádza pocit nespravodlivosti, absurdnosti a prázdna," dodáva SND.S obrovským šokom a hlbokým zármutkom prijala správu o náhlom úmrtí "vynikajúceho herca a vzácneho človeka" aj televízia, ktorá divákom priniesla Dana Heribana ako legendárneho Ďura Brmbalíka v seriálovom hite. "Smrť Dana Heribana je šokom pre celú rodinu komediálneho seriálu Horná Dolná, ktorá sa za tie roky vytvorila medzi hercami a herečkami, produkčným tímom a všetkými fanúšikmi a fanúšičkami," uviedol Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza. "Dano bol integrujúcou súčasťou úžasného hereckého štábu a jeho herecké výkony prispeli k obrovskému úspechu Hornej Dolnej, ktorá sa stala druhým najobľúbenejším seriálom v novodobej ére Slovenska," poznamenal Settele s tým, že seriálovej rodine i Markíze bude Dano nesmierne chýbať.



Za "zázrak" a "zjav" označila zosnulého herca a hudobníka Daniela Heribana slovenská režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská. "Krehký, subtílny, citlivý... premieňal si filmové postavy na komplexné živé bytosti, s kostýmom si si obliekal ich prapodstatu," píše na sociálnej sieti filmárka, ktorú s Heribanom spájajú politické trilery Únos a Sviňa. "Chápal si aj priestor medzi riadkami, magický časopriestor ohraničený spustením kamery a mojim 'stop'... pre tú chvíľu si sa premieňal a tá premena nás všetkých fascinovala... cítili sme sa pri tebe požehnane... a neviem, či vieš, že mi kameraman šepkal, že nikto nie je ako ty. Nikto nebol ako ty," odkazuje hercovi Čengel Solčanská.



Pripomína, že Heriban bol krstným otcom jej románu Generál, ktorý napísala o Štefánikovi. "Pretože si ho obdivoval a s maznavou melanchóliou si nám potom hral na akordeóne 'slovenské mamičky' a raz si nám hral na krídle v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v kostýme ministra vnútra... hral si a hral, tóny pod tvojimi štíhlymi prstami... a potom si povedal, že hudba hádam trochu definuje boha a ešte si povedal, že keby tie svine niekedy hrali Beethovena, azda by toľko nevraždili," uzatvára svoje vyznanie všestrannému umelcovi režisérka.

Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin v spomienke na Dana Heribana uvádza, že v martinskom divadle strávil osem rokov a vytvoril takmer dvadsať postáv. "Mnohé výrazne zarezonovali u divákov aj u kritiky. Na niektorých inscenáciách sa spolupodieľal aj ako autor hudby. V rokoch 2007 - 2015 jeho originálna herecká osobnosť výrazne dopĺňala mozaiku hereckého súboru martinského divadla," podčiarkuje SKD. Jeho predstaviteľov a umelcov rovnako zastihla správa o náhlom odchode Heribana. "Všetci kolegovia a priatelia, blízki spolupracovníci sme zarazení a myslíme na jeho blízkych," povedal pre TASR riaditeľ SKD Martin Tibor Kubička. Potvrdil, že martinské divadlo si jedného z najlepších hercov mladšej generácie, trojnásobného držiteľa ocenenia Dosky za najvýraznejší divadelný výkon, uctí samostatným programom. Kubička tiež pripomenul, že Heriban si divákov získal aj postavou Janka Kráľa v autorskom projekte režiséra Doda Gombára a dramaturga Róberta Mankoveckého www.narodnycintorin.sk, ktorý obohatil tiež svojou hudbou.



Slovenský herec a hudobník Daniel Heriban zomrel vo veku 43 rokov. Úmrtie umelca potvrdil Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla (SKD) Martin. Dano Heriban spolupracoval s viacerými divadlami. Niekoľko rokov bol aj členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Účinkoval vo filmoch a seriáloch. Je tvorcom filmovej, divadelnej aj detskej hudby.