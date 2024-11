ZVLÁDLI TO: Slováci vyhrali v záverečnom zápase nad Estónskom 1:0

Slovenskí futbalisti vyhrali v utorkovom zápase C-divízie Ligy národov nad Estónskom 1:0. V záverečnom stretnutí prvej skupiny zariadil domácim víťazstvo David Strelec, ktorý sa gólovo presadil v 72. minúte. Slováci obsadili v tabuľke konečné druhé miesto a o vyššiu divíziu zabojujú v marcovom play off proti jednému zo štvorice Gruzínsko, Írsko, Slovinsko a Island.



O konečnom poradí v tabuľke sa rozhodlo už v sobotu, keď Švédi zdolali Slovensko 2:1 a zaistili si priamy postup do B-divízie. "Sokoli" vďaka Strelcovi vyrovnali historický rekord národného tímu z roku 2011, keď vsietili gól v 13 zápasoch za sebou. Proti súperovi z Pobaltia vyhrali najtesnejším rozdielom vo štvrtom zo štyroch vzájomných zápasov. Play off sa hrá systémom doma-vonku 20. a 23. marca, žreb sa uskutoční v piatok.

1. skupina C-divízie Ligy národov - 6. kolo:



Slovensko - Estónsko 1:0 (0:0)



Gól: 72. Strelec. ŽK: Sauer - Saliste, Mets, rozhodcovia: Redder - Yurdakul, Risum (všetci Dán.), 4317 divákov.



Slovensko: Greif - Gyömbér, Vavro, Obert, Hancko - Bero, Lobotka (60. Hrošovský), Bénes (88. Rigo) - Suslov (77. Schranz), Boženík (46. Strelec), Tupta (60. Sauer)



Estónsko: Hein - Paskotši, Saliste (71. Peetson), Mets, Schjönning-Larsen - Poom (60. Shein), Palumets (87. J. Tamm) - Jakovlev, Kristal (71. Vetkal), Siňavskij (71. Kuraksin) - A. Tamm

Slováci začali tlačiť hneď od úvodu a k prvej strele sa dostal z ľavej strany Tupta. Ten minul bránu, no už o niekoľko sekúnd prišiel presnejší pokus Boženíka, ktorý ohrozil brankára Heina v úvodnej desaťminútovke hneď dvakrát. V ďalšom priebehu skúšali domáci i hostia rýchle prenesenie hry vzduchom, no obe defenzívy boli spoľahlivé. "Sokoli" začali byť opäť nebezpečnejší po polhodine hry. Obert najprv našiel pred bránou Boženíka, ktorý bol v ofsajde a do veľkej šance sa dostal aj Bénes. Ten trafil brvno po tom, ako mu na šestnástke narazil Lobotka, ktorý skúsil pred prestávkou to isté s Vavrom. Obranca však zaváhal a hostia išli po niekoľkýkrát v zápase do brejku po chybe Slovákov. Ani v tomto prípade však Greifa neohrozili.

Domáci tréner Bonomi poslal v polčase do hry Strelca namiesto Boženíka. Jeho tím mal v úvode druhého dejstva aktivitu pred súperovou šestnástkou, no v koncovke mu chýbala presnosť aj nápad. Po hodine hry poslal Bonomi do hry Hrošovského namiesto Lobotku a Sauer nahradil Tuptu. K veľkej šanci prišlo o niečo neskôr, keď Suslov podržal na pravej strane jedného zo súperov a nechal loptu Bénesovi. Stredopoliar to vzal na seba a z diaľky trafil žrď. K ďalšej šanci sa dostal Hancko, no Hein vytiahol kvalitný zákrok. Zápas nakoniec rozhodol v 72. minúte Strelec výstavnou obaľovačkou z pravej strany. Po tomto góle prišla aktivita aj na opačnej strane, kde tréner Henn pristúpil k trojitému striedaniu, no "sokoli" sa dokázali ubrániť. ´

hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:



Francesco Calzona, tréner SR: "Prvý polčas sa mi nepáčil, v pressingu sme neboli dosť výrazní a mali sme problém aj v rozohrávke. Teraz však môžeme hodnotiť celý rok a mužstvo dalo vždy sto percent. Bolo málo úsekov hry, ktoré neboli dobré. Dosiahli sme dobrý výsledok a v žrebe na kvalifikáciu MS budeme v druhom koši. Dnešný zápas potvrdil, že výkonnostne rastieme."



Dominik Greif, brankár SR: "Príjemné pocity. Nečakal som, že dostanem príležitosť hneď na prvom zraze. Som rád a vďačný za to. Úspešný výsledok, čisté konto, čiže spokojnosť."



Stanislav Lobotka, stredopoliar a kapitán SR: "Určite je to krásne víťazstvo, keďže som mal česť byť kapitán. V prvom polčase sme nehrali dobre a nevychádzal nám pressing. Súper sa ľahko cez nás dostával. V druhom sa to zlepšilo, získavali sme lopty, boli sme agresívnejší a vytvárali sme si šance. Som rád, že sme ten zápas zvládli."



Simone Bonomi, asistent trénera SR: "Dôležité víťazstvo. Vždy je dobré pre morálku, keď tím vyhrá. Prvý polčas nebol z našej strany ideálny, v druhom sa hra zlepšila, mali sme dosť šancí na to, aby sme ten zápas rozhodli aj skôr. Nebolo to také jednoznačné, ako sme predpokladali, počíta sa však víťazstvo. Je dobré, keď sa rok ukončí triumfom."



David Strelec, útočník SR a strelec gólu: "Som rád, že nám vyšiel press. Videl som, že brankár zle stál, snažil som sa ho obstreliť a to mi vyšlo. Som rád, že som nastúpil v druhom polčase a pomohol mužstvu k trom bodom."