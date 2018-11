Zvolen premenil šláger na exhibíciu, tlieskali aj fanúšikovia Košíc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Zvolen 19. novembra (TASR) - Nečakane jednoznačne sa skončil šláger 23. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Košice a HKM Zvolen. Hostia potvrdili pozíciu lídra tabuľky jednoznačným triumfom 7:2. Košickí hráči výkonom nepotešili svojich divákov, tí naopak uznanlivo zatlieskali aj viacerým úspešným akciám súpera.Hostia definitívne rozhodli o svojom víťazstve v 2. tretine. Na znižujúci gól Bropheyho (2:3) rýchlo zareagovali štvrtým gólom a onedlho vyťažili zo štvorminútovej presilovky dva ďalšie góly. Oba padli po lahodných kombináciách, najmä prvá so zakončujúcim Milanom Kytnárom vyznela priam exhibične.poznamenal zvolenský kapitán Michal Chovan, ktorý rozbehol gólovú akciu.Zvolenčania vrátili Košičanom prehru 2:5 z prvého zápasu v Steel aréne a potvrdili, že v súčasnosti majú najlepšiu tipsportligovú formu.priznal Chovan. Ten v Košiciach napokon nepredĺžil 16-zápasovú šnúru s minimálne jedným bodom, no pri pohľade na konečný výsledok mu to neprekážalo.zdôraznil autor dvoch gólov Rastislav Špirko.Odlišné pocity prežívali košickí hráči. Tí v pomerne krátkom čase doma druhýkrát výsledkovo vybuchli. Po facke od MAC Budapešť (4:8) síce zdolali Nitru i Žilinu, ale na rozbehnutých Zvolenčanov nestačili.uviedol tréner Roman Šimíček. Košičania mali za sebou náročný týždeň, v ktorom odohrali štyri zápasy za šesť dní. Košický kormidelník sa nevyhováral na nahustený program, ani na absencie Pretnara, Hričinu či Kafku.dodal Šimíček.