Zvolenčania nedali Spišiakom šancu skórovať, aj druhé semifinále play-off tak rozhodne až siedmy zápas (video+foto)

V poslednom zápase pôjde o všetko

Trenčana neprekonali ani raz

12.4.2023 (SITA.sk) - Obe semifinálové série play-off slovenskej hokejovej extraligy rozlúskne až siedmy zápas. Prvý finalista bude známyvečer a stane sa ním víťaz základnej časti HC Košice alebo tím HK Dukla Ingema Michalovce Šancu dostať sa do záverečnej série o titul nevyužili v utorok Spišiaci , ktorí na vlastnom ľade podľahli Zvolenčanom 0:3 a pod Pustým hradom sa bude rozhodovaťPo bezgólovej prvej tretine utorkového stretnutia napokon rozhodol presný zásah Václava Stupku z 29. minúty, v tretej dvadsaťminútovke Marek Hecl a Patrik Marcinek už len spečatili triumf hostí zo Zvolena."Do Spišskej Novej Vsi sme prišli s úmyslom predĺžiť sériu. Bola tam obetavosť hráčov aj dobré systémové veci, no aj domáci mali nejaké šance, ktoré Trenčan zneškodnil. Tímový výkon a viera, že to vieme zvládnuť, nás posunuli do siedmeho zápasu. Trenčan podal veľmi dobrý výkon, nula o tom svedčí. Celý tím mu zdatne pomáhal a výsledok sa dostavil," komentoval v prenose RTVS Šport Andrej Kmeč , asistent trénera zvolenského družstva Petra Oremusa. "Sme radi, že sa dnes presadili útočníci. Dúfame, že na tejto vlne budeme pokračovať aj v siedmom zápase. Siedmy zápas je špecifický, je to zápas o všetko. Uvidíme, čo sa udeje. Každý zápas v tejto sérii píše iný príbeh. Uvidíme, aký príbeh napíše siedmy duel," doplnil spokojný Kmeč.Spišiaci na vlastnom ľade vyšli strelecky naprázdno, gólmana Trenčana neprekonali ani raz napriek 27 strelám."Do duelu sme vstúpili asi najlepšie zo všetkých domácich semifinálových zápasov. Mali sme tam dve presilovky a keby sme dali gól, mohlo sa to preklopiť na našu stranu. Nepodarilo sa nám to a ideme späť do Zvolena. Čo môže byť viac ako siedmy zápas?" uviedol kormidelník Vlastimil Wojnar a pokračoval: "Mali sme šance, ale dnes nám to nepadlo. Veríme, že v ďalšom súboji sa to zase zlomí na našu stranu."A čo si myslí mladý český kouč o štvrtkovom siedmom súboji u súpera? "Očakávam búrlivú atmosféru a výborný hokej. Čo je lepšie ako si to rozdať v siedmom zápase?" dodal Wojnar.