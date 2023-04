NHL: Tatar 2+1, Winnipeg a Florida postúpili, rekord Bostonu

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa podpísal dvoma gólmi a asistenciou pod výhru New Jersey nad Buffalom 6:2. Definitívu postupu si v noci na stredu zaistili hráči Winnipegu a Floridy. Boston si pripísal siedmy triumf za sebou a so 133 bodmi v jednej sezóne prekonal doterajší rekord NHL. V nočných dueloch sa predstavili aj ďalší dvaja Slováci, no obrancovia Erik Černák ani Martin Fehérváry sa z víťazstiev či kanadských bodov netešili.





Tatar najprv v 22. minúte zachytil puk vo vlastnom pásme, potiahol ho do útočného pásma a dobre zaclonil priestor pred brankárom Devonom Levim pri presnej strele Jonasa Siegenthalera od modrej. V 48. minúte dostal prihrávku od Damona Seversona na ľavý kruh a pohotovo zavesil na 4:1. Druhý gól dal dve a pol minúty pred koncom, keď do prázdnej bránky upravil na 5:2. Tatar si v zápase pripísal počas 14:20 minút na ľade aj štyri strely na bránku a jeden plusový bod a vyhlásili ho za prvú hviezdu.Sabres inkasovali aj druhýkrát bez brankára v snahe ešte zachrániť nádej na postup. Po prehre však o play off definitívne prišli. Naopak, Devils si zaistili minimálne druhé miesto v Metropolitnej divízii a zabezpečili si tým výhodu domáceho prostredia v prvom kole. V poslednom zápase sezóny môžu prekonať klubové rekordy v počte výhier v ZČ (51) i v počte bodov (111). Jeden rekord Devils však prelomil už proti Sabres center Jack Hughes, ktorý nazbieral v sezóne 97 bodov. Podarilo sa mu to gólom do prázdnej bránky na 6:2. "Nečakal som, že to príde takto, ale som rád, že sa to stalo pred domácimi fanúšikmi," uviedol. V zápase si odkrútil premiéru v NHL jeho o dva roky mladší brat Luke. "Nemyslím si, že som bol veľmi nervózny, prekvapujúco. Ale keď som vyšiel na ľad a potom Jackie prekonal rekord, bolo to špeciálne," povedal pre zámorské médiá obranca Luke Hughes.Buffalo sa neprebilo do play off ani dvanásty rok v rade, i keď k tomu malo blízko a ak by Devils zdolalo, ešte by živilo nádej. "Dáte do toho veľa práce a bojujete za niečo, ale taký je život," poznamenal tréner Don Granato.Winnipeg triumfoval na ľade Minnesoty 3:1 a zaistil si druhú voľnú kartu a poslednú miestenku do play off na Západe. "Ľudia nás už nejaký čas odpisovali, ale my sme bojovali. Vždy sú nejaké pochybnosti, ale moji hráči si zaslúžia uznanie, pretože zostali sústredení a dosiahli sme to, čo sme chceli. Sme v play off," povedal tréner Winnipegu Rick Bowness. Jeho zverenci vyhrali tri zápasy za sebou. Proti Wild skórovali Adam Lowry, Mark Scheifele a Mason Appleton, brankár Connor Hellebuyck vykryl 33 striel. Kirill Kaprizov strelil 40. gól v sezóne a Wild s istotu skončia na 3. mieste Centrálnej divízie.Vo Východnej konferencii bola postupová situácia zamotanejšia, no v noci na štvrtok neuspelo Buffalo a prekvapujúco prehral aj Pittsburgh s jedným z najhorších tímov sezóny Chicagom doma 2:5. Znamená to, že Florida, ktorá v noci nehrala, dostala voľnú kartu. O druhú sa na diaľku vo svojich záverečných dueloch základnej časti pobijú Penguins a New York Islanders. "Tučniaci" však majú veľkú nevýhodu, okrem toho, že musia vyhrať na ľade Columbusu, potrebujú, aby "ostrovania" nezískali ani bod v domácom súboji s Montrealom. "V tejto lige dokáže každý zdolať každého. To je realita," povzdychol si tréner Pittsburghu Mike Sullivan: "Medzi úspechom a prehrou je veľmi tenká línia. Každú noc musíte podať najlepší výkon. Ak nie, riskujete, že prehráte."Chicago triumfovalo po troch prehrách za sebou. "Vedeli sme, že Penguins bojujú o miesto v play off. Takže sme pre nich mohli byť lámači sŕdc a vyšlo to," uviedol strelec víťazného gólu Andreas Athanasiou. Chicago sa vďaka dvom bodom odlepilo z posledného miesta ligovej tabuľky (58 b). O bod menej má Columbus, ktorý prehral 3:4 po predĺžení s Philadelphiou. Jej triumf zariadil 16 sekúnd pred koncom extračasu druhým gólom v zápase Owen Tippett. James van Riemsdyk zaznamenal 300. presný zásah v NHL a Flyers ukončili sedemzápasovú sériu prehier.Už dávnejšie istý víťaz Prezidentskej trofeje Boston si pripísal ďalší rekord súťaže. Vďaka triumfu nad Washingtonom 5:2 nazbieral v prebiehajúcej sezóne 133 bodov, čo sa v základnej časti doteraz nikomu nepodarilo. Bruins prekonali vyše štyri desaťročia platné maximum Montrealu, ktorý získal v ročníku 1976/77 o jeden bod menej. Boston okrem toho pridal 64 víťazstvo v sezóne, čím vylepšil svoj rekord v počte triumfov v základnej časti NHL. Ten dosiahol už v noci na pondelok na ľade Philadelphie (63)."Ak to nedotiahneme až do konca, tak ten rekord nič neznamená. Časom si ho budem vážiť viac, ale nie teraz," poukázal na play off Tomáš Nosek, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Brankár Bostonu Linus Ullmark predviedol 19 úspešných zákrokov a pripísal si 40. triumf v sezóne, no v polovici tretej tretiny narazil do žŕdky a striedal. "Bolo to preventívne opatrenie. Len pnutie v svale, to je všetko," prezradil tréner "medveďov" Jim Montgomery. Washington prehral siedmy z uplynulých ôsmych duelov. Fehérváry strávil na ľade 22:28 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, štyri bodyčeky, päť zblokovaných striel a dve mínusky.Jeho krajan Černák odohral 15:34 min. a zaznamenal jeden hit a blok pri domácej prehre Tampy Bay v "príprave" na 1. kolo play off s Torontom 3:4. Hostia nechali odpočívať útočníkov Austona Matthewsa, Mitchella Marnera, obrancu Marka Giordana i brankára Iľju Samsonova, ktorého však výborne zastúpil Joseph Woll. Ten mal až 45 úspešných zákrokov a bol hrdinom Maple Leafs. "Samozrejme, chceli sme vyhrať, ale play off bude niečo úplne iné. Musíme byť pripravení, keď sa začne prvý zápas série," upozornil William Nylander. Toronto skončilo druhé v Atlantickej divízii a už dlhšie bolo známe, že narazí práve na tretiu Tampu.

výsledky NHL:



Boston Bruins - Washington Capitals 5:2, Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 4:1, New Jersey Devils - Buffalo Sabres 6:2 /TATAR za domácich 2+1/, Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 4:3 pp, Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4, Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 2:5, Minnesota Wild - Winnipeg Jets 1:3, Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 1:2 pp, Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 2:3, Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1







istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay, Florida



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle, Winnipeg