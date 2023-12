Zvolenie Lipšica za špeciálneho prokurátora skompromitovalo Úrad špeciálnej prokuratúry, tvrdí minister Taraba

3.12.2023 (SITA.sk) - Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora skompromitovalo Úrad špeciálnej prokuratúry , myslí si minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS ).Lipšicovo zvolenie označil za moment vtiahnutia ÚŠP do politického boja a chvíľu, keď bývalí vládni predstavitelia špeciálnej prokuratúre „dali krížik na čelo“. Ako Taraba napísal na sociálnej sieti, o konci špeciálnej prokuratúry takýmto spôsobom rozhodla bývalá vláda, nie tá súčasná.Lipšica označil za politika, ktorý celý život zápasil s iným politickým spektrom. Avizoval tiež, že zmeny, prirodzene, vykonajú a plánujú ich vykonať rýchlo.„Hovoril som im to vtedy, v deň voľby, a tvrdím to aj dnes. Tvrdil by som to aj vtedy, keby na jej čele dnes stál napríklad Robert Kaliňák , pretože politik sa nemôže hrať na nestranného prokurátora. Lipšic sa na to ani nehral. Hrali vabank a prehrali. My máme právo zaviesť zmeny v súlade so štandardmi platnými v Európe a ktoré zneužívanie justície na úzkostranícky boj ukončia. V štáte, kde odsúdený politik môže byť prokurátor, nehovoríme o práve, ale je to paródia spravodlivosti,“ napísal Taraba.