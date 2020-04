Zvolenská mliekareň posiela slovenským hrdinom jogurtový super nápoj. Zároveň vyzýva verejnosť, aby konala dobro

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Lekári a sestričky v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici, personál v predajniach potravín Coop Jednota Brezno, Coop Jednota Krupina a v Coop Jednota Prievidza či zamestnanci veľkoobchodu Labaš v Košiciach. Aj to sú hrdinovia súčasných dní, ktorých sa slovenská mliekareň rozhodla posilniť jogurtovým Super Smoothie, obohateným o vitamíny a minerály.Do boja proti koronavírusu sa zapája čoraz viac spoločností. Niekde sa pustili do výroby textilných rúšok, inde vyrábajú dezinfekciu alebo dokonca ochranné štíty. K spoločensky zodpovedným firmám sa najnovšie pridala aj Zvolenská mliekareň, ktorá prispeje tým, čo vie najlepšie. Zvolenská pomoc je jogurtová.Známa mliekareň mala v tomto období tento výrobok uvádzať na trh, nakoľko im to súčasná situácia neumožnuje, rozhodla sa darovať svoje produkty ľuďom, ktorí bojujú proti nákaze v prvej línii. Do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, predajní potravín COOP Jednota Krupina a veľkoobchodu Labaš preto mieria kamióny, plné funkčných jogurtových nápojov pre všetkých zamestnancov.Nejde pritom len o obyčajný jogurtový nápoj. Super Smoothie obsahuje až 20 percent ovocia a zeleniny zároveň je obohatený o vitamíny a minerály, vďaka čomu predstavuje ideálny pitný režim pre dnešných superhrdinov. A tými sú celkom iste zdravotníci a pracovníci s potravinami.Zvolenská mliekareň chce svojim gestom inšpirovať aj iných, a to nielen veľké potravinárske firmy, ale aj jednotlivcov. Na svojej facebookovej stránke preto Zvolenský vyhlasuje výzvu #dobravec,Pomoc môže byť rôzna, záleží od možností a schopností. Môže spočívať v šití rúšok, v zabezpečení nákupu pre susedov, alebo aj v celkom "obyčajnom" telefonáte starým rodičom, v ktorom sa ich spýtate, ako sa majú.#dobravec