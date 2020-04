Nadácia Visa Foundation venuje 210 milión dolárov na podporu malých a stredných firiem a na okamžitú pomoc v núdzi v súvislosti s COVID-19

Nadácia Visa Foundation oznámila, že sa zaväzuje poskytnúť finančnú podporu v celkovej výške 210 miliónov dolárov malým a stredným firmám.



Program v hodnote 10 miliónov dolárov je určený na pomoc charitatívnym organizáciám počas pandémie COVID-19.



Päťročný strategický záväzok vo výške 200 miliónov dolárov je určený na podporu malých a stredných firiem so zameraním na podporu ekonomického rastu žien.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) -Nadácia Visa Foundation oznámila, že sa zaväzuje poskytnúť finančnú pomoc v celkovej výške 210 miliónov dolárov. Financie sú určené na podporu malých a stredných firiem v súlade s dlhodobým zameraním nadácie na ekonomický rozvoj žien a tiež na riešenie naliehavých potrieb miestnych komunít v dôsledku šírenia vírusu COVID-19.Prvý program v hodnote 10 miliónov dolárov je určený na okamžitú podporu charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú v zdravotníctve a v zásobovaní potravinami počas pandémie COVID-19, a to v každom z piatich geografických regiónov, v ktorých spoločnosť Visa pôsobí: Severná Amerika; Latinská Amerika a Karibik; Európa; Ázia a Pacifik; stredná Európa, Stredný východ a Afrika.,,Ako sa COVID-19 postupne šíri, komunity pociťujú jeho účinky a potrebujú našu okamžitú podporu,""Ako globálna spoločnosť, ktorá pôsobí v konkrétnych lokalitách si uvedomujeme túto potrebu. Zaviazali sme sa aj k dlhodobej obnove a budeme pokračovať v hľadaní ďalších spôsobov, ktorými môžeme urýchliť ekonomickú aktivitu v súlade s naším poslaním, pomáhať v prosperite jednotlivcom, podnikom a ekonomikám."Druhá časť programu súvisí s naším päťročným strategickým záväzkom vo výške 200 miliónov dolárov na podporu malých a stredných podnikov na celom svete, so zameraním sa na ekonomickú prosperitu žien podnikateliek. Tento program je súčasťou dlhoročnej globálnej podpory nadácie Visa Foundation malým a stredným podnikom a prostriedky budú poskytnuté tým mimovládnym organizáciám a investičným partnerom, ktorí ich podporujú.Malé a stredné podniky sú základom globálnej ekonomiky. Tvoria viac ako 90 percent z celkového podielu svetových firiem a prispievajú 50 až 60 percentami ku globálnej zamestnanosti. Vo financovaní malých a stredných podnikov vlastnených ženami existuje ročný úverový deficit vo výške 300 miliárd dolárov, ktorý by sa mal v dôsledku ekonomických otrasov zapríčinených šírením COVID-19 ešte zvýšiť. "Práve teraz musíme viac než kedykoľvek predtým urýchliť podporu malých podnikov v popredných líniách, ktoré poháňajú hospodársky rast," uviedol Kelly. "Keďže vlastníkmi mnohých malých a stredných podnikov sú práve ženy, vznikne tým domino efekt podporujúci ekonomický rast žien, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších spôsobov dosiahnutia rodovej rovnosti, zníženia chudoby a celkového hospodárskeho rozvoja."Z týchto 200 miliónov dolárov poskytne nadácia Visa Foundation 60 miliónov dolárov vo forme grantov mimovládnym organizáciám zameraným na podporu majiteľov malých a stredných podnikov, z ktorých mnohé sú práve ženy, v každom regióne, v ktorom spoločnosť Visa pôsobí. Nadácia ďalej rozdelí 140 miliónov dolárov investičným partnerom, ktorí prinesú pozitívne sociálne a finančné benefity malým a stredným podnikom."Dvesto miliónov dolárov dokazuje náš trvalý záväzok podporovať malé a stredné podniky so zameraním na hospodársky rozvoj žien na celom svete," uviedol"Keď prosperujú ženy, prosperujú aj komunity. Túto skutočnosť si uvedomujeme ešte viac v tomto čase, keď sa globálna ekonomika snaží zotaviť a prebudovať. "Informačný servis