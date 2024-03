Zvolenskí hokejisti sa udržali pri živote, zápas Nitry a Popradu rozhodli samostatné nájazdy (video)

Stav vyrovnal hosťujúci krídelník

Najvyrovnanejšia séria

26.3.2024 (SITA.sk) - Zatiaľ čo Košice Spišská Nová Ves už trénujú na semifinále po hladkých triumfoch 4:0, ďalšie dve štvrťfinálové série play-off extraligy zatiaľ nie sú rozhodnuté a budú pokračovať aj piatymi zápasmi.Zvolenskí hokejisti odmietli koniec sezóny, keď vo štvrtom súboji a druhom na domácom ľade po prvý raz zdolali hráčov Michaloviec (3:2). Stav série je 1:3. V konfrontácii Nitry Popradom (2:1 sn) museli o víťazovi rozhodnúť až samostatné nájazdy a po nich je stav série vyrovnaný 2:2.Keď hosťujúci krídelník Marek Valach v 44. min vyrovnal stav súboja Zvolen Michalovce na 2:2, zdalo sa, že hostia zo Zemplína pôjdu tvrdo za ukončením série a postupom do semifinále. Potom však prišlo štvorminútové vylúčenie Miroslava Macejka za hru so zdvihnutou hokejkou a domáci útočník Matej Kašlík v presilovke preklopil víťazstvo na stranu Zvolena."Mali sme nôž pod krkom za stavu 0:3 na zápasy, ale sme radi, že sme to ´ubojovali´. V takýchto výkonoch však musíme pokračovať. Keď sa zomkneme ako tím, Michalovce sa dajú zdolať. Budeme sa o to snažiť aj v ďalšom zápase na ich ľade," uviedol strelec víťazného gólu Kašlík v pozápasovom rozhovore na klubovom webe."Podržali nás presilovky. Dostali nás do vedenia a to sme potom udržali. Každý zápas už znamená pre nás imperatív víťazstva. Do Michaloviec pôjdeme s tým, že chceme vrátiť sériu do Zvolena," skonštatoval tréner Zvolena Norbert Javorčík Séria Nitry s Popradom je najvyrovnanejšia zo všetkých a to napriek tomu, že proti sebe hrajú ôsmy a prvý tím po základnej časti. Nitrania vo štvrtom súboji a druhom domácom prehrávali 0:1 až do poslednej minúty tretej tretiny.Potom však Sahir Gill v presilovke vyrovnal na 1:1 a v bláznivom 20-minútovom predĺžení s množstvom šanci gól nepadol. O víťazovi rozhodla až ôsma séria nájazdov, v ktorej domáci útočník Miloš Bubela prekonal brankára Popradu Filipa Belányiho . V Poprade sa v stredu bude pokračovať za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy."Tím ukázal charakter. Pred treťou tretinou sa kabína za stavu 0:1 výborne nabudila a mali sme dobrý vstup do tretej časti. Gól visel na vlásku už skôr. Neskutočné predĺženie, kde sme mali tiež veľa šancí, jednu veľkú aj súper. Výborne nás vtedy, ale aj v nájazdoch podržal brankár Kašík. Bolo tam obrovské chcenie tímu, ktorý nakoniec dotiahol zápas k výhre.“ zhodnotil asistent trénera Nitry Ivan Švarný na klubovom webe.