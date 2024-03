Zranenie Vlhovej bolo ako facka. Tréner Pini prehovoril aj o tom, či Petra uvažovala o konci kariéry

Bez finančných následkov

26.3.2024 - Švajčiarsky tréner elitnej slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej prezradil, že jeho hviezdna zverenka po januárovom zranení kolena neuvažovala nad koncom kariéry. Dvadsaťosemročná Liptáčka sa zranila počas pádu v obrovskom slalom počas pretekov Svetového pohára v Jasnej. Sezóna sa pre ňu predčasne skončila a podstúpila operáciu kolena."Netrvalo dlho, kým spracovala sklamanie a emoconiálnu bolesť. Prvé dva či tri dni boli ťažké, potom však rýchlo nabrala novú odvahu. Až ma trochu prekvapilo, ako dobre to zvládla. Na koniec kariéry nemala myšlienky, má 28 rokov a je na to ešte mladá. Je to jej prvé väčšie zranenia a úplne nová skúsenosť. Iné by to bolo, keby mala 32 rokov," uviedol Mauro Pini v rozhovore pre web aargauerzeitung.ch, ktorý priniesol aj portál Watson a upozornila na to Sport Management Company.Švajčiarsky kouč predčasný koniec sezóny pre celý Vlhovej tíme komentoval slovami: "Je to riziko práce v súkromnom tíme. Takéto situácie som už zažil. Pre mojich kolegov v našom päťčlennom tíme to bolo ako facka. Bang - v jedinom okamihu je po všetkom."Prezradil tiež, že pre Vlhovú ani jeho samotného to nemalo finančné následky."Petra má teraz na Slovensku taký vysoký status, že podľa toho sú navrhnuté aj sponzorské zmluvy. A tiež mám zmluvne zabezpečené, že mzdu dostanem aj počas prestávky zapríčinenej úrazom," uviedol.Petra Vlhová sa už zotavuje po operácii kolena."Má sa dobre, veci sa pomaly hýbu dopredu. Petra robí bežecké cvičenia na stroji, ktorý vypína gravitáciu. Jej svaly na nohách sa enormne zmenšili, pretože počas šiestich týždňov nemohla nič robiť kvôli roztrhnutému menisku," ozrejmil Pini.Švajčiarskeho odborníka ani neprekvapilo, že počas aktuálnej sezóny sa zranilo viacero elitných lyžiarov."Pre mňa je to viac o náhode. Nehody tu boli vždy, aj keď je pravda, že v tomto roku ich počet extrémne stúpol," uviedol a pripojil aj svoju úvahu nad dôvodmi. Za prvý označil počasie, ktoré sa neustále mení a spôsobuje aj rýchlu zmenu snehových podmienok. Druhým je podľa neho mimoriadne nahustený súťažný kalendár."Ďalším dôvodom je, že dnešná generácia lyžiarov vo veku od 25 do 30 rokov je tlačená do dokonalosti," uviedol. Ako štvrtý dôvod uviedol, že mnohí ľudia nie sú schopní nájsť si čas pre seba."Stále počúvam, že povinností je viac a viac. Áno, môže to byť pravda. Ale pozrite mobilný telefón tiež stále viac a viac požiera čas. Mnoho mladých ľudí tým trpí," dodal.Naznačil aj to, čo by mohla spraviť Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia FIS ), aby sa veci aspoň trochu zlepšili."Myslím si, že by sme mali ísť viac so zimou a za zimou. V novembri sú všetci v Škandinávii a trénujú. Prečo sa tam, v Nórsku a vo Švédsku, neuskutočnia v tom čase všetky preteky, pre mužov aj ženy? Potom by sme sa mohli hromadne presunúť napríklad do Severnej Ameriky a od januára do marca by sme boli späť v Európe. Žiaden tréner na svete by nikdy neprišiel s nápadom, aby sa v novembri konali preteky v Zermatte. Je totiž jasné, že zo šiestich dní stratíte minimálne tri. FIS musí pochopiť, že ak stratí toľko hviezd, stráca aj svoj produkt. Keď v ženskom slalome chýbajú naraz Mikaela Shiffrinová , Petra Vlhová a Wendy Holdenerová , nie je to dobré pre náš šport," dodal Mauro Pini.