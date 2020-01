Zvolenský Continental sa dohodol s odbormi na novej zmluve, zamestnanci si prilepšia

Pridajú aj na dovolenke

Chceli zmluvu na štyri roky

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - V polovici januára ukončila spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. so sídlom vo Zvolene kolektívne vyjednávanie s miestnou odborovou organizáciou.Ako agentúru SITA informovala firemná špecialistka pre ľudské vzťahy Iveta Blašková, ukončenie kolektívneho vyjednávania prinieslo zamestnancom očakávané navýšenie miezd, ako aj stabilitu na nadchádzajúce roky, pričom prvýkrát v histórii spoločnosti sa podarilo dojednať štvorročný kontrakt.Na základe novej kolektívnej zmluvy zamestnávateľ garantuje medziročné zvyšovanie miezd všetkým zamestnancom počas celého obdobia platnosti kolektívnej zmluvy. Pre administratívnych zamestnancov je garantovaná výška valorizácie miezd 4,5 % každoročne.Pre výrobných zamestnancov je valorizácia miezd stanovená pevnou sadzbou s progresívnym trendom: v roku 2020 navýšenie o 37 eur, v roku 2021 navýšenie o 39 eur, v roku 2022 navýšenie o 41 eur a v roku 2023 navýšenie o 43 eur.Ďalej sa zamestnávateľ a odborová organizácia dohodli na nadštandardných podmienkach, ktoré sa týkajú 13. a 14. platu, pričom k navýšeniu týchto nenárokovateľných odmien dôjde u zamestnancov v rokoch 2020 a 2021 s prihliadnutím na dĺžku pracovného pomeru v spoločnosti.Nad rámec legislatívnych požiadaviek bude zamestnancom priznaná aj dodatková dovolenka na zotavenie, pričom vyšší výmer dovolenky dostanú už novonastupujúci zamestnanci. Maximálna celková výmera dovolenky bude pre zamestnanca 30 dní.K zmenám týkajúcich sa výmery dovolenky dôjde od roku 2021. V súčasnosti zamestnávateľ priznáva jeden deň dovolenky navyše po každých piatich odpracovaných rokoch v spoločnosti.Od začiatku kolektívneho vyjednávania, ktoré začalo v septembri 2019, bolo snahou zamestnávateľa uzavrieť novú kolektívnu zmluvu na štyri roky. Toto sa úspešne podarilo dojednať a nová kolektívna zmluva je platná na obdobie rokov 2020 až 2023.„Veríme, že kolektívna zmluva so štvorročnou platnosťou a výhodami, ktoré so sebou prináša, ponúkne našim zamestnancom v súčasnom, ekonomicky nestabilnom období pracovné istoty a zázemie v perspektívnej spoločnosti,“ uviedla personálna riaditeľka spoločnosti Kristína Kavická.Technologická spoločnosť Continental bola založená v roku 1871. Ponúka riešenia pre vozidlá, stroje, dopravu a prepravu. V roku 2018 mala obrat 44,4 miliardy eur a zamestnáva aktuálne približne 240 000 zamestnancov v 60 krajinách.Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene začal výrobu vo februári 2006.