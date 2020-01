Putin predložil parlamentu návrhy na zmeny v ústave, podľa kritikov si chce udržať moc

Zmeny by mal schváliť národ

Výmena postov s Medvedevom

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin predložil parlamentu balíček návrhov na zmeny v ústave, ktoré sú vnímané ako pokus o udržanie sa pri moci aj po skončení jeho súčasného mandátu v roku 2024. Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, v pondelok potvrdila, že z Kremľa obdržala návrh zákona o ústavných zmenách. Poslanci o ňom začnú diskutovať vo štvrtok.Putin navrhol zmeny ústavy v stredu. V každoročnom prejave navrhol zmeniť ústavu tak, aby mohli poslanci menovať premiéra a členov kabinetu, čo v súčasnosti pripadá prezidentovi.Podľa kritikov mu to však skôr umožní udržať sa nepretržite pri moci. Pozorovatelia tvrdia, že vďaka navrhovaným zmenám by Putin po skončení mandátu mohol len prejsť do funkcie šéfa Štátnej rady alebo premiéra.Medzi navrhované zmeny tiež patrí aj to, aby mala ruská ústava prednosť pred medzinárodným právom. Putin tiež navrhol zákaz zahraničného občianstva a povolení na pobyt v cudzine pre vysokopostavených vládnych predstaviteľov. Ústavné zmeny by podľa ruského prezidenta mal schváliť celý národ.Pred hlasovaním o zmenách sa nimi bude súčasne s poslancami zaoberať aj pracovná skupina, ktorú menoval Putin.Putin sa stal prvý raz prezidentom v roku 2000 a funkcie premiéra sa ujal v roku 2008, keď mu ústavné obmedzenia zabránili kandidovať aj na tretie funkčné obdobie. V tom čase bol prezidentom Dmitrij Medvedev, ktorý sa po Putinovom návrate na prezidentské kreslo v roku 2012 stal premiérom.Po tom, čo prezident navrhol ústavné zmeny, Medvedev aj so svojou vládou rezignoval. Za jeho nástupcu Putin menoval šéfa Federálnej daňovej služby Michaila Mišustina.