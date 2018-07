Zvolenský zámok ožije, na festival prídu David Koller aj Miro Žbirka

Zvolenský zámok, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Jedna z najzachovalejších pamiatok na Slovensku a dominanta Zvolena ožije na konci prázdnin. V piatok 31. augusta a sobotu 1. septembra bude hostiť prvý ročník novej hudobnej akcie. Festival na zámku ponúkne malým aj veľkým návštevníkom hudobný program s legendárnymi československými interpretmi, akými sú Miro Žbirka a David Koller. Známe su aj mená ďalších účinkujúcich ako Puding pani Elvisovej, Love 4 Money s Tomášom Palonderom, Chiki liki tu-a, Hrdza a Vrbovskí Víťazi.Ku Zvolenu majú hviezdy festivalu osobne veľmi blízko. David Koller tam našiel manželku a priamo na zámku mali pred rokmi svadobný obrad. Miro Žbirka ho má spojený so svojím detstvom, ale aj hudobnou kariérou.zaspomínal Miro Žbirka.povedal David Koller.Tak ako pred rokmi David Koller, si na zámku aj počas festivalu povie „áno" niekoľko párov. Pre jeden z nich chystajú organizátori aj špeciálne prekvapenie, ktoré zatiaľ nechcú prezradiť.Kapacita nádvoria zámku limituje počet návštevníkov festivalu a v predaji je len obmedzený počet vstupeniek. Deti do 12 rokov sa v sprievode rodiča na celý festival dostanú zadarmo. Nielen pre nich sú na festivale pripravené originálne a neopakovateľné súťaže „pánov bratov" z Vrbového a ďalšie atrakcie. Program festivalu v netradičnom priestore pod holým nebom a zároveň v štýlovom historickom prostredí rozšíri aj piatková tanečná afterpárty so známymi zvolenskými DJ-mi Noks a Good Mood.TASR informoval PR manažér Rado Mešša.