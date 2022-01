Zvolili 16 prísediacich do disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu SR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR zvolila 16 prísediacich do disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR). Zvolených prísediacich zaradia do databázy prísediacich. V prípade návrhu na disciplinárne stíhanie sudcov budú z databázy náhodným výberom určení dvaja prísediaci, ktorí doplnia v päťčlennom disciplinárnom senáte troch „profesionálnych“ sudcov NSS SR.Najvyšší správny súd tak bude môcť začať riešiť disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Pre agentúru SITA to uviedol podpredseda Súdnej rady SR Miloš Kolek.„Voľbu prísediacich sudcov NSS SR Súdnou radou SR považujem za úspech – za úspech považujem počet navrhnutých kandidátov, ich kvalitu, ako aj vysokú šancu, že počet zvolených prísediacich bude dostatočný pre efektívne fungovanie disciplinárnych senátov NSS SR,“ dodal Kolek.