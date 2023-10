Zvonec a koniec. Sagan sa vo Francúzsku rozlúčil s profipelotónom

Prioritou bude horská cyklistika

Rekordný sedemnásobný víťaz zeleného dresu

2.10.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagana dal v nedeľu bodku za dlhoročným účinkovaním v profipelotóne. Rozlúčil sa deviatou priečkou na jednodňových pretekoch nižšej kategórie Tour de Vendée vo Francúzsku.V cieli 207,1 km dlhého podujatia z Mouilleron-Saint-Germain do La Roche-sur-Yon síce skúsený slovenský jazdec rozbiehal záverečný špurt, napokon však finišoval s päťsekundovou stretou na víťazného Arnauda Démara (Arkea Samsic). Sagan sa totiž obetoval v prospech tímového kolegu z TotalEnergies Sandyho Dujardina, ktorý napokon skončil tretí v rovnakom čase ako víťaz.Profikariéru v cestnej cyklistike ukončil Sagan na méte 121 víťazstiev. V tejto sezóne sa do Top 10 dostal trinástykrát. Myšlienku ukončiť pôsobenie medzi elitou ma ceste avizoval už skôr, venovať sa teraz chce prioritne horskej cyklistike a cieľom je štart na budúcoročných OH v Paríži.Keďže sa pod päť kruhov neprebojoval na augustových MS, bude teraz čakať, či sa mu ujde niektorá z voľných kariet. V horskej cyklistike súťažil Sagan už na OH 2016 v Riu de Janeiro a rád by si to zopakoval.Vylúčený tiež nie je Saganov štart v cestných pretekoch aj v ďalšom ročníku, no nebude to už vo farbách niektorého z elitných tímov. Stač sa teda môže aj to, že definitívnu bodku za kariérou dá trojnásobný svetový šampión v septembri 2024 na pretekoch Okolo Slovenska.Záverečný Saganov štart za tím TotalEnergies zaznamenali aj organizátori prestížnych pretekov Tour de France, na ktorých Slovák v minulosti sedemkrát triumfoval v bodovacej súťaži o zelený dres."Rekordný sedemnásobný víťaz zeleného dresu, trojnásobný majster sveta v cestnej ceste. Peter Sagan je však oveľa viac ako štatistiky. Lúčime sa s rockovou hviezdou nášho pelotónu. Ďakujem za spomienky z ostatných rokov," napísali zástupcovia TdF na sociálnych sieťach v angličtine aj francúzštine, pričom v slovenčine doplnili: "Ďakujeme Peter."