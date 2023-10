NHL: Ružička pomohol gólom k víťazstvu Calgary, Slafkovský a Nemec 0+1

Slovenský hokejista Adam Ružička strelil svoj prvý gól v príprave na novú sezónu NHL. V noci na utorok sa presným zásahom podieľal na domácom víťazstve Calgary nad Winnipegom 5:4. Bodovali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí zasiahli do hry, Juraj Slafkovský v drese Montrealu a Šimon Nemec z New Jersey si pripísali zhodne asistenciu.





Ružička znížil v druhej tretine na 2:3 z pohľadu Flames. Dvadsaťštyriročný útočník dostal prihrávku pred bránku, namiesto strelil zvolil kľučku a bekhendom zasunul puk za súperovho brankára. Domácim sa napokon podarilo otočiť skóre stretnutia, v ktorom prehrávali 0:2 i 1:3, víťazný gól strelil Matt Coronato, ktorý pridal aj dve asistencie. Ružička zaznamenal počas 13:45 min. okrem gólu aj dve plusky a tri strely. Po štyroch prípravných stretnutiach má na konte štyri kanadské body.Slafkovský prispel k výhre Montrealu na ľade Toronta 5:4 po predĺžení, keď v tretej tretine asistoval pri góle obrancu Johnnyho Kovacevica. Bol to jeho druhý bod vo štvrtom prípravnom zápase. Proti Maple Leafs odohral 13:39 min., pričom si pripísal aj plusový bod. V predĺžení rozhodol o víťazstve Canadiens kapitán Nick Suzuki.Bodoval aj Nemec, ktorý pomohol asistenciou k triumfu New Jersey nad New Yorkom Islanders 6:5. Slovenský obranca sa v druhej tretine zapojil do ukážkovej kombinácie, ktorá vyvrcholila gólom Jacka Hughesa. Počas 18:18 min. sa prezentoval aj dvoma strelami, duel dokončil s mínuskou. Nemec bodoval v každom z troch prípravných zápasov (1+2). Jeho spoluhráč Jesper Bratt sa blysol hetrikom, ku ktorému pridal asistenciu.

prípravné zápasy NHL:



Pittsburgh - Ottawa 0:3

Columbus - St. Louis 5:3

New Jersey - New York Islanders 6:5 /NEMEC za domácich 0+1/

Philadelphia - Boston 3:1, Toronto - Montreal 4:5 pp /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/

Calgary - Winnipeg 5:4 /RUŽIČKA za domácich 1+0/, Seattle - Edmonton 1:4