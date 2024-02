Zvrat by bol na hranici zázraku, vraví tréner Slovana po prehre v Grazi (foto)

Začiatok zápasu hrali výborne

16.2.2024 (SITA.sk) - Pre slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava zostávajú rakúske trávniky v európskych pohárových súťažiach zakliatym miestom. „Belasí“ na nich dosiaľ odohrali štyri stretnutia a zakaždým odchádzali s prehrou.Vo štvrtok večer nestačili v úvodnom zápase play-off o postup do osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 na mužstvo SK Sturm Graz, ktorému podľahli 1:4 a pred budúcotýždňovou odvetou sa ocitli v náročnej pozícii z hľadiska šancí na postup.„Prvý polčas sme hrali výborný futbal. Mali sme viac gólových šancí ako domáci. Do stavu 3:1 sme hrali vynikajúci zápas. Potom to beriem na seba. Zlé moje rozhodnutia, červená karta,“ vyhlásil pri mikrofóne RTVS tréner Slovana Vladimír Weiss st Neskôr na tlačovej konferencii priznal, že mu nevyšli striedania: „Chcel som striedať ešte pred tretím gólom, potom už bolo neskoro, prišli penalta, zbytočná červená karta, a bolo prakticky po zápase.“Hostia sa do prestávky prezentovali v Grazi sympatickým výkonom a hoci po prvom polčase prehrávali 1:2, ich hra vzbudzovala nádej na možný „comeback“ po zmene strán. Všetko však bolo inak. Domáci nepustili Bratislavčanov prakticky do ničoho, pridali ďalšie dva zásahy a vytvorili si tak nádejné vyhliadky na prienik do ďalšieho kola.Hosťujúceho trénera mrzela aj červená karta v podaní jeho syna. Skúsený 34-ročný krídelník krátko po nástupe na ihrisko fauloval súpera a najprv dostal žltú kartu, no tá sa po intervencii videoasistenta rozhodcu (VAR) zmenila na červenú.„Nemal som tam Vlada vôbec dávať, lebo nebol úplne zdravý. On chcel pomôcť mužstvu, ja som chcel pomôcť mužstvu. Bohužiaľ, nevyšlo to. Bola to moja chyba. Škoda toho, pretože sa tu dal uhrať lepší výsledok,“ poznamenal niekdajší kouč slovenskej reprezentácie či Artmedie Petržalka.V budúcotýždňovej odvete bude Slovan v mimoriadne náročnej pozícii. V histórii európskych pohárov totiž nebolo mnoho mužstiev, ktoré v odvete dokázali zmazať trojgólové manko a postúpiť.„V odvete budeme bojovať, aj keď máme na tento dvojzápas úzky káder. Zvrat by bol na hranici zázraku, beriem to triezvo, no budeme bojovať pred naším výborným publikom a uvidíme, na čo máme,“ skonštatoval podľa webu Slovana 59-ročný tréner.