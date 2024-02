Mbappé údajne oznámil predstaviteľom Paríža Saint-Germain, že na konci sezóny odíde z klubu

Ešte stále sa nedohodli

Snažil sa ho získať Real Madrid

16.2.2024 (SITA.sk) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappé povedal prezidentovi Paríža Saint-Germain Nasserovi Al-Khelaifimu , že na konci aktuálnej sezóny po vypršaní zmluvy odíde z klubu. Agentúre AP to pod podmienkou anonymity potvrdili dvaja ľudia oboznámení s prípadom.Prvý zdroj uviedol, že Mbappé, ktorého v ostatných rokoch médiá spájajú s odchodom do španielskeho Realu Madrid, nepovedal predstaviteľom PSG, kde bude pôsobiť v nasledujúcej sezóne 2024/2025.Parížsky klub odmietol tieto správy komentovať, ale druhý zdroj, ktorý vedel o Mbappého rozhodnutí, uviedol, že hráč stále rieši s klubom podmienky odchodu. Mbappého odchod oficiálne oznámia až po tom, ako sa obe strany dohodnú na spomenutých podmienkach odchodu.Mbappé prišiel do PSG v roku 2017. Po sezóne 2021/2022 bol „na spadnutie“ odchod Mbappého do Madridu, no Francúz predĺžil zmluvu s PSG o dva roky. Súčasťou dohody bola aj opcia na ďalší rok, ktorú však hráč nevyužil.Madridčania sa snažili získať Mbappého aj v úvode sezóny 2021/2022, ale Parížania vtedy odmietli 180 miliónov eur za prestup svojho klenotu. Teraz sa však zdá, že prestupovej ságe môže byť definitívne koniec a Real, prípadne niekto iný, získa Mbappého bez nutnosti platiť odstupné.