Zvrat v prípade únosu študentky Sone, súd nepovolil obnovu konania, záchranár ostane v ochrannom liečení – VIDEO

Došlo k absolútne paradoxnej situácii

Rozhodnutie nebolo právoplatné

Trestné stíhanie bolo zastavené z dôvodu nepríčetnosti





Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.





5.2.2025 (SITA.sk) - Prípad záchranára Iva P., ktorý je stíhaný zá únos študentky Sone, sa zamotal zásahom Ústavného súdu SR . Ako v stredu pre médiá vysvetlil sudca Peter Šamko , Krajský súd v Bratislave musel zrušiť rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý v decembri 2024 vo veci povolil obnovu konania, a zamietol návrh prokuratúry na povolenie obnovy.Dôvodom bolo, že ústavný súd ešte v januári zrušil rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré potvrdilo pôvodné zastavenie trestného stíhania Iva P. pre nepríčetnosť.„Tým, že ústavný súd zrušil toto rozhodnutie generálnej prokuratúry, uznesenie o zastavení trestného stíhania nie je právoplatné, a tým pádom nie je možné urobiť ani obnovu konania,“ vysvetlil Šamko. Pripomenul pritom, že obnova konania môže byť povolená len vo vzťahu k právoplatnému uzneseniu o zastavení trestného stíhania.Podľa Šamka tak došlo k absolútne paradoxnej situácii, keď vďaka zásahu ÚS SR sa opätovne otvorilo prípravné konanie vo veci, zároveň však ostalo v platnosti ochranné liečenie pre Iva P., ktoré by bolo zrušené rozhodnutím o obnove konania.„Takže, on bude naďalej stíhaný v prípravnom konaní ako by príčetný bol, ale bude mať naďalej ústavnú liečbu, ako keby bol nepríčetný,“ dodal Šamko s tým, že v prípade teraz musí opätovne rozhodnúť generálna prokuratúra.Mestský súd Bratislava I ešte v decembri minulého roku vyhovel návrhu prokuratúry a rozhodol o povolení obnovy konania v prípade Iva P. v kauze únosu študentky Sone z roku 2023. Vec preto vrátil do prípravného konania. Zároveň rozhodol, že obvinený bude stíhaný väzobne pre hrozbu pokračovania v trestnej činnosti.Predsedníčka senátu Iveta Halvoňová pri svojom rozhodnutí argumentovala výpoveďami lekárov, ktoré podľa nej vzbudili pochybnosti o pôvodnej diagnóze nepríčetnosti Iva P. Rozhodnutie však nebolo právoplatné, keďže prokuratúra aj obhajoba si ponechali zákonnú lehotu na podanie sťažnosti.Ivo P. sa doposiaľ nachádza vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Ešte koncom apríla 2024 totiž bolo voči nemu z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.Rozhodnutie sa opieralo o závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného s konštatovaním duševnej choroby v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.Dôvodom podania návrhu na povolenie obnovy konania v tejto veci bola podľa prokuratúry skutočnosť, že po zastavení trestného stíhania vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa „posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného ako okolnosti vylučujúcej jeho trestnú zodpovednosť prokurátorovi skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi viesť k záveru, že dôvody na zastavenie trestného stíhania voči Ivovi P. neexistovali“.Prokurátor sa pritom odvolával na znalecké posudky. Podľa primárky psychiatrického oddelenia Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku Zuzany Hromádkovej je totiž u Iva P. jednoznačne vylúčená diagnóza simplexnej schizofrénie.„U pacienta sa jedná o abnormálnu psychosexuálne nezrelú osobnosť,“ uviedla pred súdom v novembri 2024 s tým, že ak by trpel schizofréniou, nebol by napríklad schopný vykonávať svoje zamestnanie záchranára. Podľa ďalšieho psychiatra Martina Vanča z ružinovskej nemocnice neboli u Iva P. splnené podmienky na hospitalizáciu ani liečbu psychofarmakami.