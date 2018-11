Zvyšné časti Morandiho mosta začnú búrať v decembri

Pohľad na torzo diaľničného mosta Morandi v Janove 17. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Janov 12. novembra (TASR) - S demoláciou diaľničného mosta v talianskom meste Janov, ktorého značná časť sa zrútila v lete, sa začne 15. decembra. V pondelok to oznámil starosta mesta Marco Bucci, informuje agentúra DPA.Časť Morandiho mosta sa zrútila 14. augusta. Katastrofa si vyžiadala životy 43 ľudí a evakuáciu vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí.Demolačné práce sa začnú na západnom konci mosta, spresnil v televíznom rozhovore Bucci. Dodal, že s búraním zvyšných častí sa začne po získaní súdneho povolenia.Známy taliansky architekt Renzo Piano, rodák z Janova, navrhol v auguste nový most a úrady ho prisľúbili dokončiť za niečo vyše roka.Prokuratúra v súvislosti s pádom železobetónového Morandiho mosta vyšetruje i jeho prevádzkovateľa, spoločnosť Autostrade per l’Italia.Zrútený Morandiho most, ktorý bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický projekt, sa stal symbolom spájajúcim dve časti talianskeho prístavného mesta Janov.