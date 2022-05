Zvyšok Luhanskej oblasti v najbližších dňoch Rusko nezíska, guvernér Hajdaj však pripustil ústup pred obkľúčením

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko nedokáže získať zvyšok Luhanskej oblasti „v nadchádzajúcich dňoch, ako to predpovedali analytici". Povedal to guvernér Luhanskej oblasti Serhyj Hajdaj , ktorý hovoril o takmer obkľúčených mestách Sjevjerodoneck a Lysyčansk.„Máme dostatok sily a zdrojov, aby sme sa bránili," dodal Hajdaj na komunikačnej platforme Telegram. Pripustil však, že je „možné, že v záujme toho, aby sme neboli obkľúčení, budeme musieť ustúpiť".Hajdaj poznamenal, že cesta do mesta Bachmut je veľmi nebezpečná, ale evakuácia je stále možná. Informuje o tom portál news.sky.com.