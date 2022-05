Slovenské lyžiarske strediska zrátali po uplynulej sezóne škody, pandémia ich pripravila o milióny návštev aj eur

Lyžiarske

lyžiarskej

Zahraniční návštevníci neprišli

Vláda by mala splniť sľub

lá zimná sezóna však podľa neho ovplyvní situáciu v horských regiónoch aj do budúcnosti.

Ponuku chcú udržať

28.5.2022 (Webnoviny.sk) -strediská na Slovensku prišli počas uplynulejsezóny o milión návštev lyžiarov a turistov. V rokoch pred pandémiou ochorenia COVID-19 pritom dokázali v týchto centrách obslúžiť takmer päť miliónov návštev.Informoval o tom v tlačovej správe Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ záujmového združenia Lavex, ktoré zastupuje dve stovky prevádzkovateľov lanoviek a vlekov v slovenských horských strediskách.Takýto výsledok poslednej sezóny podľa neho spôsobilo najmä to, že na zjazdovky neprišli návštevníci zo zahraničia, najmä z Čiech a na začiatku sezóny aj z Poľska či iných krajín.Viacerí Slováci zase uprednostnili zahraničie. Súviselo to s obmedzeniam v ubytovaní a gastronómii v rámci pandemických opatrení.Slovensko má zhruba sto lyžiarskych areálov, ktoré obsluhujú viac ako 450 lanoviek a vlekov. Počas predchádzajúcich lyžiarskych sezón bolo na zjazdovkách zhruba 75 percent domácich lyžiarov a 25 percent zahraničných návštevníkov, najmä z Poľska a Čiech.„V lyžiarskych strediskách túto zimu neboli ani Slováci, ktorí odišli lyžovať do Poľska, kde neboli nastavené také tvrdé pravidlá. Výsledkom slovenských obmedzení je, že táto zimná sezóna bola v Poľsku najlepšia v histórii. Dokonca aj v Čechách dosiahli až 97 percent tržieb z najlepších sezón. Na Slovensku sme s výpadkom skoro 20 percent úplne najhorší v regióne,“ skonštatoval Hlavatý.Takáto zChýbajúce návštevy vygenerovali stratu na tržbách priamo strediskám viac ako 10 miliónov eur a stratu naviazanému cestovnému ruchu takmer 70 miliónov eur.Prevádzkovatelia lanoviek a vlekov sa zhodujú na tom, že Vláda SR by mala splniť sľub, ktorý dala podnikateľom v gastronómii, a znížiť DPH v tomto sektore na polovicu. Takto by o prácu nemuseli prísť desiatky tisíc ľudí v regiónoch.„Pomôže tiež, ak obnovená Slovakia Travel prejde od všeobecnej kampane propagujúcej Slovensko a výrazne zintenzívni najmä produktové kampane v okolitých krajinách pred nasledujúcou zimou. Pokiaľ bude pri nich spolupracovať s oblastnými organizáciami cestovného ruchu, aj so zo Zväzom cestovného ruchu SR a jeho členmi, môže to výrazne naštartovať budúcu sezónu,“ naznačili prevádzkovatelia.Hlavatý zároveň poukázal na to, že horské strediská aktívne pracujú na udržaní svojej ponuky.„Svedčia o tom aj viaceré investície, ktoré budú realizovať už toto leto, ako je nová lanovka v Jasnej, ktorá sfinalizuje prepojenie Chopku, a začali aj investície do zasnežovania vo viacerých strediskách, aby vrtochy počasia čo najmenej ovplyvnili kvalitu lyžovania u nás,“ dodal.