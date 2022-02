Zvyšovanie platov zdravotníkov je otázne, premiér nechce sľubovať „holuba na streche“

Zadlžovanie nemocníc

5.2.2022 - Kedy a o koľko by sa mali zdvihnúť platy zdravotníkov ešte nie je jasné. Viac majú napovedať rokovania Lekárskeho odborového združenia (LOZ) s ministerstvami zdravotníctva a financií. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).„Teraz budú pracovať na tom, aby sa napočítalo, koľko sa vie ušetriť a na základe toho sa budú komunikovať konkrétne čísla,“ vyhlásil premiér s tým, že teraz nechce sľubovať pri zvyšovaní platov „holuba na streche“.Heger uviedol, že treba nastaviť cenotvorbu tak, aby sa nemocnice ďalej nezadlžovali a zrovnoprávnili sa úkony medzi súkromnými a štátnymi nemocnicami. Poukázal na to, že súkromné nemocnice si na rozdiel od štátnych berú bonitných klientov.Ak sa podľa neho diery zaplátajú, tak budú peniaze na zvýšenie platov. Aj keď zdravotníctvo čelí odchodu personálu, premiér uviedol, že za posledné dva roky boli odchody najmenšie.O rušení protipandemických opatrení Heger ešte nechcel hovoriť, pretože variant omikron je na Slovensku zatiaľ na vzostupe. Plánuje však s konzíliom odborníkov prebrať postup pri uvoľnení opatrení.