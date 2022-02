Opozícia ide až za mŕtvoly. Verejnosť sama zistí, že o obrannej dohode s USA šíri bludy, tvrdí Heger

SR je zodpovedným spojencom

Interpretačná doložka

5.2.2022 - Obranná dohoda s USA by sa mala na budúci týždeň bezproblémovo schváliť v parlamente. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).„Je to jednoznačné, nie je nad čím váhať,“ povedal premiér s tým, že v týchto časoch je potrebné byť zodpovedným spojencom.Heger poukázal na to, že okolo zmluvy sa šíri veľa dezinformácií a ich nositeľmi je opozícia. „Boli to oni, ktorí o tej zmluve začali rokovať,“ poznamenal. Dodal, že opozícia hľadá akúkoľvek tému, aby rozvrátila Slovensko.K obrannej dohode pripravili vlastnú interpretačnú doložku prezidentka SR Zuzana Čaputová i americká strana. Doložka sa týkala napríklad toho, že na Slovensku sa nerozmiestnia jadrové zbrane.Podľa predsedu vlády sama verejnosť po schválení zmluvy zistí, že opozícia klame. Dodal, že opozícia ide „až cez mŕtvoly“.