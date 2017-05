Big Sean predstavil videoklip ku skladbe Sacrifices

Big Sean

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) - Americký rapper Big Sean zverejnil videoklip ku skladbe Sacrifices, v ktorej hosťujú členovia hip-hopovej skupiny Migos.Dvadsaťdeväťročný Big Sean jazdí v klipe na motorke nočným Tokiom a následne sa pripojí v opustenom sklade k členom Migos. Klip režíroval tím Kid.Studio, pričom samotná skladba pochádza z rapperovej štvrtej sólovky I Decided (2017)., vlastným menom Sean Michael Leonard Anderson, je rodákom z Kalifornie, no vyrastal a pôsobí v Detroite. Na konte má štúdiovky Finally Famous (2011), Hall Of Fame (2013), Dark Sky Paradise (2015) a spomínanú I Decided, ďalej kolaboračný album Twenty88 (2016) so speváčkou Jhené Aiko a tiež štyri mixtapey. S nahrávkami Dark Sky Paradise a I Decided sa mu podarilo dobyť americký rebríček Billboard 200.Informácie pochádzajú z webstránky www.aceshowbiz.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: Big Sean