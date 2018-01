Býk - ročný horoskop na rok 2018

Základná skica pochádza už z minulosti a jej tvorcovia sú Neptún a Pluto - veľmi významní vesmírni umelci! Obdarúvajú vás väčšou hĺbkou a túžbou po poznaní, predovšetkým však schopnosťou premeniť svoje sny a plány na činy. Oproti minulému roku je tento rok mimoriadny tým, že sa obohacuje o priaznivú energiu originálneho Uránu - očakávajte nový vietor do života! Prekvapivé zmeny, šťastné náhody, nemožné sa stáva vykonateľným. Ďalšou zmenou v porovnaní s minulým rokom je ochranný lúč Saturna. Jeho prajúci Trigon zo znamenia Kozorožca na vás pôsobí ako chladivá dlaň na rozpálenom čele, dáva vám pocit istoty a možnosti na vybudovanie stabilného životného postavenia. A aká je v roku 2018 vaša hlavná úloha? Ako signalizuje Jupiterova opozícia, snažte sa nezneužívať svojej moci a nebyť nadradení!



Prvá polovica roka by sa dala označiť ako prípravná odpaľovacia rampa pre budúce nečakané šance a životné zmeny. Hlavného slova sa ujíma jeho ctihodnosť Saturn, ktorý najmä vás, Býky 1. dekády (21.4. - 1.5.), Zasypáva neobyčajnú húževnatosťou. Vytrvalosť je vám daná už od kolísky, takže dokážete odolávať tlaku s nepredstaviteľnou trpezlivosťou - ste to vy, vďaka ktorým sa z kocky uhlia stanú diamanty a z hrozna šampanské! Saturn prichádza nečujne ako dym a stáva sa tichým Plutovým spojencom, vedzte, milí Býci, že nie je nad silnejší hráčov! Ich Trigon k vášmu znameniu sú bezpečnostným zábradlím v rovine fyzickej, profesionálne alebo citovej. Nutné dodať, že od marca do mája sa k nim pridáva aj akčné Mars, takže ste naplnení istotou, že pre vás nie je nedosiahnuteľných cieľov. Hviezdy prezrádzajú, že sa jedná o vhodnú dobu pre začatie dlhodobých projektov alebo záležitosti spojené s vysokoškolským štúdiom. Od júna sa vo vašom znamení navyše udomácňuje aj magnetický Urán a jeho pobyt má byť veru dlhý. Spoločne s Neptúnom prináša predovšetkým vám, zrodenci 1. dekáda (21.4. - 1.5.) A 2. dekáda (2.5. - 11.5.), Netušené šťastnej náhody. Napríklad sa môžete chystať vymeniť svoj byt a narazíte na dom svojich snov, alebo, v zajatí rutiny, ale plní chuti rozšíriť svoj obzor, dostanete od svojho zamestnávateľa návrh umožňujúci nečakanú a vzrušujúce kariéru. Sú to príležitosti, ktoré treba chytiť za hrivu! Avšak aj pri tom všetkom nezabúda zdvíhať svoj ukazovák Jupiter, ktorý si až do októbra upevňuje svoju opozíciu. Čo tým chce dať tento vesmírny Guru najavo? Predovšetkým to, že nie ste žiadne - rýchlokvasky, teda by ste sa mali aj pri akokoľvek bombastických udalostiach držať pri zemi a mať schopnosť pevne zakotviť. Životné lákadlá budú útočiť ako osa na med, nezabudnite však zvažovať, u ktorého je lepšie držať svoj apetít predsa len trochu na uzde. Milí Býci, ste síce maškrtníci, ale ak to dokážete, máte tie najskvelejšie vyhliadky šplhať po rebríčku uznania. A vy to dokážete!