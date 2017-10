Gorbačov vyzýva Putina a Trumpa, aby rokovali o jadrových zbraniach

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. októbra (TASR) - Bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov vyzýva usporiadať schôdzku prezidentov Ruska a USA, ktorá by bola venovaná najmä problému nešírenia jadrových zbraní a posilneniu strategickej stability. Táto výzva je súčasťou Gorbačovovho článku pre dnešné vydanie denníka Rossijskaja gazeta.Gorbačov v ňom okrem iného varuje, že ak sa systém znižovania počtu jadrových zbraní rozpadne, bude to mať katastrofálne následky - priame i nepriame. Gorbačov upozornil, že táto situácia môže nastať, ak bude vypovedaná Zmluva o nešírení jadrových zbraní (INF) o likvidácii rakiet malého a stredného doletu podpísaná pred 30 rokmi 8. decembra 1987, ako po tom volajú niektoré kruhy v Rusku i USA.Snahy odstúpiť od INF Gorbačov vysvetľuje okrem iného tým, že Rusko i USA majú teraz - po rokoch rešpektovania INF - voči sebe výhrady, obviňujú sa z jej porušovania i obchádzania jej kľúčových klauzúl.Podľa Gorbačova je vzniknutá situácia zložitá a ťažko sa v nej vyznať. Tento problém má nielen technickú, ale aj politickú rovinu. "napísal Gorbačov.Ďalej uviedol, že vzťahy Ruska a USA sú teraz v, z ktorej treba hľadať východisko.napísal Gorbačov, ktorý preto prezidentov Ruska a USA vyzval, aby sa stretli aj napriek nahromadeným problémom, nevraživosti a nedôvere.Poznamenal, že ani pred 30 rokmi, keď sa rokovalo o INF, "náš dialóg s USA nebol ľahký", mal "Rozhodujúcu rolu v dialógu medzi Ruskom a USA pred 30 rokmi zohrala politická vôľa lídrov oboch štátov. "Gorbačov v článku nástojí na tom, aby rusko-americký summit bol na najvyššej úrovni, lebo "vonkoncom nie je normálne, aby sa prezidenti jadrových mocností stretávali len tak kdesi v kuloároch - a aj to len raz!" Gorbačov vyjadril nádej, že summit prezidentov Ruska a USA je už v štádiu príprav.Podľa Gorbačova" a riešiť v prvom rade dve navzájom prepojené úlohy: