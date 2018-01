Jessie J na Colours of Ostrava 2018! Britská speváčka vystúpi prvýkrát v Českej republike

Jessie J, od kedy zvíťazila v ankete BBC Sound 2011, predala milióny albumov, jej hity ako napríklad Price Tag, Nobody's Perfect, Domino alebo Bang Bang okupovali prvé miesta hitparád, spievala pre kráľovnú, získala Brit Awards, päťkrát cenu MOBO, ale aj nomináciu na Grammy.

“Jessie J vládne impozantným hlasom a jej vystúpenia sú povestné fantastickou koncertnou show. Dokáže strhnúť aj tie najväčšie davy, ako napríklad v Glastonbury,” zdôrazňuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Jessie J je doma v pope, soule, R&B, elektropope aj hip hope, ale pri záverečnom olympijskom ceremoniáli si v Londýne s kapelou Queen kľudne zaspievala We Will Rock You. Ako najlepšie na to, radila dvakrát v role porotkyne v britskej speváckej súťaži The Voice UK. Pomáhala písať skladby pre Aliciu Keys, Miley Cyrus alebo Chrisa Browna a keď si do skladby Bang Bang pozvala Arianu Grande s Nicki Minaj, stal sa z nej celosvetový hit. K rodenej Londýnčanke, vlasným menom Jessica Ellen Cornish, patrí aj výrazná podpora najrôznejších charít. Pre akciu Comic Relief sa dokonca nechala ostrihať dohola, aj keď miluje rôzne bláznivé účesy a parochne.

Na Colours of Ostrava prinesie Jessie J nový, dlho očakávaný album R.O.S.E.

Festival Colours of Ostrava sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Medzi už skôr potvrdenými menami sú London Grammar, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Ziggy Marley, Aurora, Calexico, Jon Hopkins Live, Oumou Sangaré, Jóhann Jóhannsson a Slaves. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards. Štvordenné vstupenky sú k dispozícii v e-shopu na webových stránkach festivalu www.colours.cz a v sieti Ticketpro.

Jessie J - Price Tag ft. B.o.B:

Jessie J - Domino:

Jessie J - Nobody's Perfect:

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj:

Portál 24hod.sk informoval Zdenko Hanout