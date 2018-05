Košičania zabodovali na súťaži s produktom na zníženie nehodovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava/Košice 18. mája (TASR) - Titul Najlepšia JA Firma roka 2018 získali študenti z Gymnázia Trebišovská v Košiciach. Už ako sedemnásťroční prišli na trh s inovatívnym a netradičným produktom Safe Step. Dopomáha k zlepšeniu viditeľnosti priechodov pre chodcov a tým znižuje riziko stretu áut s chodcami. Víťazná JA Firma Ala rasi bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnej súťaži Company of the Year Competition 2018, ktorá bude v Srbsku. TASR o tom informovala PR manažérka JA Slovensko, n.o. Katarína Palečková.povedal jeden z víťazov Kristián Tomčo, ktorý dostal špeciálne ocenenie za výnimočný prístup a inšpiratívny študentský príbeh.Odborná porota hodnotila najlepších šesť JA Firiem z celého Slovenska a počas celého dňa prostredníctvom individuálnych rozhovorov v angličtine zisťovala podrobnosti o ich fungovaní, rozpočte a postavení produktov na reálnom trhu.zhodnotil TOP Finále JA Firiem 2018 jeden z členov odbornej poroty Oldřich Vaňous, čestný člen Správnej rady JA Slovensko.Druhé miesto obsadila JA Firma Trimmi z Gymnázia Poštová v Košiciach, ktorá vyvinula revolučný produkt na čistenie hádzanárskej lopty od štepu. A tretie miesto získala JA Firma Pomegranate z Evanjelického gymnázia v Tisovci, ktorá prezentovala želé čaj vyrobený z granátového jablka.povedala riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová.TOP Finále 2018 sa zúčastnilo spolu šesť najlepších JA Firiem od Košíc až po Bratislavu, ktoré vzišli z JA Veľtrhu podnikateľských talentov. Ten zorganizovali 21. marca v Bratislave za účasti až päťdesiatich JA Firiem z celého Slovenska.Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II. Študenti si zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.