Ludovika Energy ponúka štátu na predaj údaje o uránových ložiskách

Košice 18. júna (TASR) - Spoločnosť Ludovika Energy, s.r.o., ponúka Slovenskej republike dohodu na odkúpenie primárnych údajov z geologického prieskumu uránovo-molybdénových ložísk pri Košiciach a Spišskej Novej Vsi.informoval konateľ a majiteľ spoločnosti Dušan Obernauer.Štát by tak podľa neho mohol využiť spektrum informácií prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl geológie, baníctva i pre potreby zdravotníctva.konštatoval Obernauer v tlačovej správe zaslanej v pondelok TASR.Konateľ ďalej poukazuje na to, že spotreba a cena uránu začína stúpať.uviedol Obernauer.Firma uvádza, že v ložiskách Košice I a Novoveská Huta sa nachádza zhruba 34.050 ton oxidu uránu U3O8, čo pri súčasnej dlhodobej cene uránu (32,5 USD/lb U3O8) zodpovedá hodnote takmer 2,5 miliardy USD. Ak by sa tieto ložiská ťažili, podľa firmy Slovenská republika by 50 rokov využívala svoj urán, z ktorého by sa vyrábalo palivo do slovenských jadrových elektrární.uviedol Obernauer. Firma očakáva odpoveď od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.Ludovika Energy mala v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach určené prieskumné územie na prieskum uránu. To zaniklo 20. apríla 2015, keď envirorezort nesúhlasil s predĺžením jeho platnosti, čo firma napadla ns súde. V novembri 2017 Najvyšší súd SR v spore definitívne rozhodol v prospech MŽP SR. Ludovika sa neúspešne pokúšala aj o určenie nového prieskumného územia na Jahodnej.