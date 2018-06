Pokazené auto na dovolenke nie je poistnou udalosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Pri ceste za oddychom do zahraničia volia dovolenkári neraz dopravu vlastným autom. V prípade, ak cestu skomplikuje porucha vozidla alebo kolízia, cestujúcim môžu v tomto prípade pomôcť aj asistenčné služby, ktoré sú súčasťou balíkov poistení.Dovolenkárom môže cestu skomplikovať porucha vozidla. Tak ako na území SR, ani v zahraničí sa na tieto prípady nevzťahuje povinné zmluvné poistenie (PZP) ani havarijné poistenia.radí Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne.Ak bola porucha spôsobená nehodou, vtedy už ide o poistnú udalosť a na tieto udalosti sa vzťahuje PZP, resp. havarijné poistenie.zdôrazňuje Jamborová.V prípade poruchy či kolízie by mal dovolenkár čo najskôr kontaktovať asistenčnú službu, ktorá mu dá rady, ako postupovať a zabezpečí množstvo potrebných vecí. Čo sa týka platby nákladov za odťah, je to vždy na dohode klienta a asistenčnej služby, či si to klient zaplatí a následne nechá preplatiť. Ak sa jedna o zmluvného partnera, tak zvyčajne klient na mieste neplatí nič, iba prípadný rozdiel presahujúci limit určený v zmluve.Na dopravu autom by mal klient myslieť aj pri uzatváraní cestovného poistenia. Pri ňom si totiž môže dojednať aj pripoistenie pre prípad nepojazdného vozidla.