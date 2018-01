SKVELÁ OLYMPIJSKÁ GENERÁLKA: Triumf Vlhovej, fajn návrat Zuzulovej

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati slalomu Svetového pohára 28. januára 2018 v švajčiarskom Lenzerheide. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati slalomu Svetového pohára 28. januára 2018 v švajčiarskom Lenzerheide. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lenzerheide 28. januára (TASR) - Slovenský ženský slalom zažil fantastickú olympijskú generálku, keď v nedeľňajšej súťaži Svetového pohára triumfovala Petra Vlhová. Vo švajčiarskom Lenzerheide navyše svoj úspešný "comeback" dvanástym miestom slávila Veronika Velez-Zuzulová. Barbara Kantorová nedokončila prvé kolo a prakticky to isté sa v druhej jazde na ceste za jasným víťazstvom prihodilo Američanke Mikaele Shiffrinovej, ktorá s vyše sekundovým medzičasovým náskokom nezvládla príliš priamy nájazd do vertikálneho kurzu v prelome do cieľa a zaregistrovali jej priepastnú stratu.





Petra Vlhová sa vo veku 22 rokov stáva obrovskou hviezdou zjazdového lyžovania, jedinou, ktorá konkuruje fenomenálnej vrstovníčke Shiffrinovej. Slávila svoj štvrtý triumf kariéry a druhý v sezóne, čim pred zimnou olympiádou obkolesila päť sériových triumfov svojej rivalky medzi husto postavenými bránkami. Svoje desiate pódiové umiestnenie síce vyťažila po obrovskej chybe Shiffrinovej tesne pred cieľom druhého kola, ale to nič nemení na Vlhovej štatúte.Slovenka zvíťazila s náskokom desatiny pred Švédkou Fridou Hansdotterovou, tretia skončila s odstupom 52 stotín Švajčiarka Wendy Holdenerová. Shiffrinovú zaregistrovali na 27. mieste, ale jej strata 13,87 nemá reálny formát. Veronika Velez-Zuzulová (+2,61 s) zvládla svoju prvú súťažnú jazdu v olympijskej sezóne a zároveň možno aj poslednú v prestížnom seriáli. Boli to je prvé ostré preteky od vlaňajšieho marca po tom, ako sa jej návrat po operácii kolena pre bolesti skomplikoval. Nepodaril sa jej síce špičkový výsledok, ale naznačila svoje možnosti a zručnosti, ktoré 33-ročnú poprednú svetovú slalomárku zdobili počas jej takmer dvojdesaťročnicovej kariéry na renomovaných elitných svahoch.

Preteky odštartovala domáca spolufavoritka Wendy Holdenerová a zdalo sa, že išla priam optimálne. Najmä po tom, ako fenomenálna Shiffrinová s číslom 3 jasne zaostávala. Potom sa však vedúca pretekárka slalomu i celého SP skonsolidovala a svoju jazdu dotiahla do tradičných sólo-parametrov. Vlhová šla so šestkou a tiež jej vyšla skvele úvodná strmina, kde využila snúbiacu sa silu s technikou a aj na druhom medzičase bola ešte pred Shiffrinovou. Potom však akoby stratila šťavu a bez viditeľnej chyby stratila na menej striktných úsekoch jednu slalomovú kategóriu. Zaradila sa na piate miesto, ale horné poradie po nej ešte zafixovala Švédka Frida Hansdotterová, ktorá dosiahla tretí čas (+0,83), Holdenerová mala na 2. mieste stratu (+0,65), Vlhová figurovala na 6. priečke (+1,12). "Zo strminy do roviny som spravila chybu, kde som stratila dosť veľa. Možno som išla príliš agresívne a na tento sneh sa žiadalo trošku pustiť lyže. Všetko je však ešte otvorené," povedala Vlhová pre TASR.



Velez-Zuzulová išla s 15-kou, teda najmenej výhodným žrebovaným číslom. V úvodných extrémne širokých bránkach bolo badať jej neistotu, ale veľmi rýchlo sa so "strmákom" zžila a jej strata sa nedostala mimo štandard. Postupne sa však prejavil nedostatok pretekárskej praxe i nedotrénovanosť, manko výrazne narástlo (+3,63 s), ale postúpila z 21. pozície, lebo výkonnostne menej zdatné súperky po nej nezvládali rozbíjajúci sa povrch trate, najmä jej náročnú hornú časť. "Polovica trate bola možno až nad moje očakávania. V dolnej časti mi určite chýbali sily a bolo vidieť, že to už bolo trošku trápenie. Pre mňa je aj tak víťazstvo, že som v druhom kole," uviedla Velez-Zuzulová v cieľových priestoroch.



Podobné parametre mala aj Zuzulovej druhá jazda. V hornej časti išla umne, aby na v zatvorenom kurze nevypadla, ale dala oblúkom dôraz a na medzičasoch excelovala. Dole jej potom dochádzal dych, ale išla jasne do vedenia a výrazne sa posunula vpred. Naopak, Vlhová išla na svoje pomery v hornom padáku trochu na istotu, ale po prvých štyroch bránkach riadne dupla na plyn a celkovo na selektívne náročnom svahu predviedla bombastickú jazdu. Išla dokonca o čosi rýchlejšie ako Shiffrinová, ktorá navyše s cca sekundovým náskokom v závere zaváhala a po sérii menej výrazných výkonov v ďalších disciplínach potvrdila, že pred ZOH nie je vo svojej ponovoročnej bezkonkurenčnej fazóne.



