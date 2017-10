Foto: Slovak-German Innovation Day Foto: Slovak-German Innovation Day

Bratislava 12. októbra (OTS) - Slovensko-nemecký deň inovácií spojil zvučné značky so start-upovými inovátormi. Počas 28. septembra sa v bratislavskom Vodárenskom múzeu zišlo na Slovak-German Innovation Day viac ako 110 účastníkov z 68 firiem, kde si etablované nemecké firmy vymieňali skúsenosti so slovenskými start-upmi. Konferenciu organizovala Slovensko - nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci so Slovak Business Agency.Slovak-German Innovation Day spojil globálnych hráčov a inovatívnych zakladateľov slovenských firiem, ktorí sa zaoberajú vývojom a hľadajú nové riešenia v oblasti automatizácie, konektivity a Smart Factory.Podnikateľské prostredie sa na Slovensku dynamicky mení a start-upov pribúda. Začínajúci podnikatelia preto hľadajú spôsoby ako a kde ideálne obstarať prvotný kapitál a kde prísť do kontaktu s potenciálnymi obchodnými partnermi. Tým pravým miestom na takéto stretnutia bol inovačný deň, ktorého jadrom boli kooperačné rozhovory počas matchmakingu a v stánkoch vystavujúcich firiem. Účastníci navyše mohli hlasovať v rámci ocenenia „Slovak-German Start-up Award“ a rovnako si mohli vyskúšať elektrické vozidlá Volkswagen Up!, ktoré poskytol jeden z podporných partnerov Volkswagen Slovakia.Medzi mladými slovenskými firmami sa dňa inovácií zúčastnil aj jeden zo zakladateľov žilinskej spoločnosti SmartEn Radoslav Štompf, ktorého firma ponúka svojim klientom bezkonkurenčné riešenia, ktorých cieľom je optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie a plynu a obchodovanie s nimi.Jedným z partnerov podujatia bola aj spoločnosť TESLA LABS, ktorá je je výskumným a vývojovým centrom skupiny TESLA Industries. V posledných rokoch spoločnosť TESLA prešla významnou transformáciou investícií a rozvoja, aby sa stala spoločnosťou inteligentného priemyslu. V súčasnosti poskytuje integrované riešenia pre zákazníkov so zameraním na vývoj produktov zákazníkov, výrobu špičkových technológií a priemyselný dizajn doplnený o interné výskumno-inžinierske kapacity a materiálno-technologický výskum a vývoj.Výroba v továrni TESLA na Slovensku, ktorá je členom európskeho jednotného trhu, je hlavnou výrobnou kapacitou spoločnosti TESLA Industries zameraná na výrobky v oblasti telekomunikácií, elektronickej výroby (EMS), energetiky a bezpečnostného priemyslu. V týchto oblastiach spoločnosť TESLA dlhodobo spolupracuje s globálnymi spoločnosťami.