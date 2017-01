Slovenského motocyklistu Ivana Jakeša zasiahol na Rely Dakar blesk

Na archívnej snímke slovenský motocyklista Ivan Jakeš. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Salvador de Jujuy 5. januára (TASR) - O veľkom šťastí v nešťastí môže hovoriť slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš. V 3. etape Rely Dakar ho zasiahol blesk, no intuitívne sa neoprel nohou o zem a odizoloval tak elektrický prúd. Člen Jakešovho tímu Dick Bob Kvetňanský na svojom oficiálnom profile na Facebooku informoval, že Jakeš by mal pokračovať v pretekoch v prípade, že budú uspokokojivé výsledky vyšetrení.Jubilejnú desiatu účasť na Rely Dakar si bude Ivan Jakeš dobre pamätať. Počas 3. etapy, ktorá merala 364 km a viedla zo San Miguel de Tucumánu do San Salvador de Jujuy, zažil mimoriadne nepríjemný moment, našťastie s pozitívnym koncom.uviedol člen Jakeš Dakar Teamu Dick Bob Kvetňanský na svojom profile na Facebooku.Jakeš zaostal za víťazným Španielom Barredom Bortom o 34:39 min, celková Jakešova strata na priebežného lídra je 41:57 min. Vo štvrtok sa jazdci presunú do Bolívie, cieľ 4. etapy je v Tupize.