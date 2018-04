Speváčka Conchita Wurst je HIV pozitívna, bývalý priateľ sa jej vyhrážal zverejnením informácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BERLÍN 16. apríla (WebNoviny.sk) - Rakúska speváčka Conchita Wurst je HIV pozitívna. Dvadsaťdeväťročná drag queen, vlastným menom Thomas Neuwirth, to prezradila prostredníctvom služby Instagram.Ako uviedla, jej bývalý priateľ sa vyhrážal zverejnením informácie a tak sa rozhodla, že ho predbehne. Víťazka Eurovision Song Contest z roku 2014 dodala, že už niekoľko rokov podstupuje liečbu a cíti sa zdravá a silná."Dúfam, že takto posilním iných a urobím krok proti stigmatizácii ľudí, ktorí sa infikovali HIV buď vlastným správaním alebo aj nie vlastným pochybením," napísala interpretka, ktorá má na konte debutový album Conchita (2015) a hity ako Rise Like a Phoenix, Heroes a You Are Unstoppable.