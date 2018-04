USA majú obavy, že Rusko mohlo v Dúme manipulovať s dôkazmi o útoku

Na archívnej snímke mesto Dúmá Foto: TASR/AP Na archívnej snímke mesto Dúmá Foto: TASR/AP

Haag 16. apríla (TASR) - Americký vyslanec Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), Kenneth Ward, v pondelok vyslovil podozrenie, že Rusko mohlo v sýrskom meste Dúmá manipulovať s dôkazmi, ktoré by potvrdili chemický útok voči civilnému obyvateľstvu. Informovalo tom spravodajský portál i24."Máme informácie, že Rusi zrejme navštívili miesto útoku. Obávame sa, že tam mohli manipulovať s dôkazmi tak, aby zmarili snahu misie OPCW o efektívne vyšetrenie udalosti," uviedol Ward v Haagu, kde sa koná mimoriadne zasadnutie výkonnej rady OPCW.Schôdzka sa koná za zavretými dverami a jej predmetom je práve predpokladaný chemický útok, ktorý sa v sýrskom meste Dúmá údajne odohral 7. apríla. Ľudskoprávne organizácie a Západ z neho obvinili sýrske vedenie a jeho spojencov - Rusko a Irán, ktoré to však odmietli. Dôsledkom tejto situácie bol počas víkendu spoločný raketový útok Británie, Francúzska a USA na ciele v Sýrii.Wardovo vyhlásenie sa objavilo krátko po tom, ako Rusko deklarovalo, že do práce vyšetrovacej misie OPCW nebude nijako zasahovať. Ponúklo tiež svoju pomoc pri preprave jej členov z Damasku do mesta Dúmá a zaistení bezpečnosti príslušníkmi ruskej vojenskej polície pôsobiacej v oblasti.Rusko súčasne v pondelok opäť odsúdilo raketový útok trojkoalície na čele s USA, pričom deklarovalo, že mala za cieľ naštrbiť dôveryhodnosť vyšetrovacej misie OPCW.Spomínaná misia OPCW, ktorá má za úlohu preveriť pravdivosť správ o chemickom útoku, by sa mala do mesta Dúmá presunúť v pondelok, informovali sýrske médiá.OPCW má 192 členských štátov. Vo výkonnej rade je zastúpených 41 spomedzi nich. Dnešné mimoriadne zasadnutie zvolal jeho predsedajúci, bangladéšsky diplomat Muhammad Bilál s cieľom "diskutovať o údajnom použití chemických zbraní v Sýrii".