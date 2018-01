V NHL by sa mohol objaviť ďalší nový tím. Kto plánuje podať prihlášku?

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tampa 28. januára (TASR) - V zámorskej hokejovej profilige NHL by sa v krátkej dobe mohol objaviť ďalší nový tím. Skupina investorov v meste Seattle plánuje podľa komisára súťaže Garyho Bettmana v blízkej dobe podať prihlášku na vstup do NHL.povedal Bettman na tlačovej konferencii v Tampe, kde prebieha All Star víkend NHL. Správna rada profiligy súhlasila s návrhom rozšírenia o mužstvo zo severozápadného pobrežia USA minulý rok 7. decembra. Poplatok za expanziu stanovili na 650 miliónov dolárov. Skupinu investorov vedú hollywoodsky producent Jerry Bruckheimer a David Bonderman.Seattle by sa mohol stať 32. tímom profiligy. Najskôr vstúpi do NHL v sezóne 2020/2021, pretože v roku 2020 plánujú v meste zrekonštruovať starú Key arénu. Bettman poznamenal, že Seattle je jediným mestom, o ktorom sa v súčasnosti uvažuje v súvislosti s rozšírením.