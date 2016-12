 Vo veku 53 rokov zomrel spevák George Michael

George Michael, ktorý začal svoju kariéru v 80. rokoch v skupine Wham! a neskôr pokračoval ako sólový umelec, zomrel v obci Goring v grófstve Oxfordshire.

George Michael, ktorý začal svoju kariéru v 80. rokoch v skupine Wham! a neskôr pokračoval ako sólový umelec, zomrel v obci Goring v grófstve Oxfordshire.



"S veľkým smútkom môžeme potvrdiť, že náš milovaný syn, brat a priateľ George zomrel pokojne doma v období Vianoc. Rodina žiada, aby v tomto ťažkom a citlivom období bolo rešpektované jej súkromie. V tejto fáze už nebudú žiadne komentáre," uviedol vydavateľ. Príčinu smrti neuviedol. Podľa polície však k nej nedošlo za podozrivých okolností.



George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, počas svojej kariéry predal vyše 100 miliónov albumov. Narodil sa 25. júna 1963. Tento rodený Londýnčan, ktorému v žilách koluje grécka krv, začínal s hudbou už v šestnástich rokoch. Spolu s Andrewom Ridgeleym založili v roku 1981 disko-popové duo Wham! Spolu sa poznali už zo školy, v roku 1979 účinkovali v skupine Executive.



Hneď ich debutový album Fantastic vydaný v júli 1983 sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. V singlovej TOP 30 mali dvanásť piesní, šesť z nich sa dostalo na prvé miesto. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Freedom, I'm Your Man. V roku 1986 sa rozišli a George Michael sa vydal na sólovú dráhu. Tá je ešte úspešnejšia ako päťročné účinkovanie s Wham! Prvý jeho sólový album z októbra 1987 má názov Faith a celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov výliskov.









Kolegovia na sociálnych sieťach smútia za spevákom





Priatelia a kolegovia neveriacky, so smútkom reagovali na správu na Twitteri a ďalších sociálnych sieťach.



Spevák Elton John zverejnil na Instagrame spoločnú fotografiu s Michaelom. K snímke napísal: "Som hlboko šokovaný. Stratil som milovaného priateľa - najláskavejšiu, najveľkorysejšiu dušu a brilantného umelca. Súcitím s jeho rodinou, priateľmi a všetkými jeho fanúšikmi."



Madonna zverejnila odkaz: "Zbohom, priateľ môj! Opustil nás ďalší veľký umelec. Nech už ide rok 2016 do..."



Spevák Bryan Adams na Twitteri napísal: "RIP, George Michael. Nemôžem tomu uveriť. Taký úžasný spevák a milý človek, až príliš mladý na smrť."



Televízna moderátorka Ellen DeGeneres uviedla: "Práve som sa dozvedela o smrti svojho priateľa Georgea Michaela. Bol to úžasný talent. Som veľmi smutná."



