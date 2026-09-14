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14. septembra 2026
„Aká zvrátená logika vedie Putina k tomuto?“ Johnson reagoval na útok, Petraeus počul drony aj výbuch
Bývalý šéf CIA David Petraeus označil ruského prezidenta za „skutočne barbarského vodcu“. Johnson i Petraeus sa nachádzali vo vlakoch v oblasti ukrajinsko-poľskej hranice v čase, keď ruský útok zasiahol ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý šéf CIA David Petraeus označil ruského prezidenta za „skutočne barbarského vodcu“. Johnson i Petraeus sa nachádzali vo vlakoch v oblasti ukrajinsko-poľskej hranice v čase, keď ruský útok zasiahol lokomotívu smerujúcu do Varšavy.
Bývalý britský premiér Boris Johnson a niekdajší riaditeľ americkej CIA David Petraeus ostro reagovali na ruský útok na železničnú infraštruktúru pri ukrajinsko-poľských hraniciach. Obaja sa v tom čase nachádzali vo vlakoch v oblasti, pričom Petraeus podľa vlastných slov počul ruské drony a následne výbuch.
„Pre tých, ktorí nikdy neboli pod paľbou, to bolo desivé,“ povedal Petraeus v telefonickom rozhovore pre denník The New York Times. Cestujúcich podľa neho po výbuchu rýchlo evakuovali. Bývalý šéf CIA následne použil na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina mimoriadne ostré slová. „Je to čin skutočne barbarského vodcu, ktorý sa snaží terorizovať ukrajinských civilistov,“ vyhlásil.
Petraeus bol v Kyjeve na výročnom fóre Yalta European Strategy. Podľa ukrajinského železničného dopravcu Ukrzaliznycia cestoval v čase útoku vlakom, ktorý sa nachádzal na stanici Jahodyn. V inom vlaku v tej istej oblasti bol Johnson spolu s viacerými predstaviteľmi Európskej únie.
Aj bývalý britský premiér reagoval na útok ostrým vyhlásením. „Neviem, aká zvrátená logika viedla Putina k tomu, aby dnes ráno vyhodil do vzduchu stojacu ukrajinskú lokomotívu na poľských hraniciach,“ uviedol Johnson. „S istotou môžeme povedať, že presne takéto náhodné a nezmyselné útoky znášajú Ukrajinci každý deň - dokonca aj na civilných železniciach,“ dodal.
Ukrajina a Poľsko informovali, že zasiahnutý bol osobný vlak na trase Kyjev - Varšava približne dva kilometre od poľských hraníc. Útok si podľa dostupných informácií nevyžiadal obete. Ukrzaliznycia neuviedla, ako ďaleko boli vlaky s Johnsonom a Petraeusom od miesta zásahu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Moskva lokomotívu zasiahla úmyselne. Rusko naopak uviedlo, že jeho cieľom bola „železničná infraštruktúra používaná na prepravu vojenského nákladu“ z európskych krajín.
Útok vyvolal znepokojenie aj vo Varšave. Poľský premiér Donald Tusk zvolal mimoriadne rokovanie a varoval, že v nasledujúcich týždňoch očakáva ďalšiu eskaláciu vojny. Nevylúčil ani možnosť, že by sa mohla dotknúť poľského územia.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski zase vyzval spojencov, aby v reakcii na eskaláciu zdvojnásobili podporu Ukrajiny. Jeho ukrajinský rezortný kolega Andrij Sybiha vyhlásil, že „Putinov teror doslova klope na dvere Európskej únie a NATO“.
Johnsonove a Petraeusove vyjadrenia tak prinášajú osobnú skúsenosť s útokom, ktorý sa odohral na jednej z hlavných železničných trás spájajúcich vojnou zasiahnutú Ukrajinu s Poľskom a zvyškom Európy.
Zdroj: SITA.sk - „Aká zvrátená logika vedie Putina k tomuto?“ Johnson reagoval na útok, Petraeus počul drony aj výbuch © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý britský premiér Boris Johnson a niekdajší riaditeľ americkej CIA David Petraeus ostro reagovali na ruský útok na železničnú infraštruktúru pri ukrajinsko-poľských hraniciach. Obaja sa v tom čase nachádzali vo vlakoch v oblasti, pričom Petraeus podľa vlastných slov počul ruské drony a následne výbuch.
„Pre tých, ktorí nikdy neboli pod paľbou, to bolo desivé,“ povedal Petraeus v telefonickom rozhovore pre denník The New York Times. Cestujúcich podľa neho po výbuchu rýchlo evakuovali. Bývalý šéf CIA následne použil na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina mimoriadne ostré slová. „Je to čin skutočne barbarského vodcu, ktorý sa snaží terorizovať ukrajinských civilistov,“ vyhlásil.
Petraeus bol v Kyjeve na výročnom fóre Yalta European Strategy. Podľa ukrajinského železničného dopravcu Ukrzaliznycia cestoval v čase útoku vlakom, ktorý sa nachádzal na stanici Jahodyn. V inom vlaku v tej istej oblasti bol Johnson spolu s viacerými predstaviteľmi Európskej únie.
Aj bývalý britský premiér reagoval na útok ostrým vyhlásením. „Neviem, aká zvrátená logika viedla Putina k tomu, aby dnes ráno vyhodil do vzduchu stojacu ukrajinskú lokomotívu na poľských hraniciach,“ uviedol Johnson. „S istotou môžeme povedať, že presne takéto náhodné a nezmyselné útoky znášajú Ukrajinci každý deň - dokonca aj na civilných železniciach,“ dodal.
Ukrajina a Poľsko informovali, že zasiahnutý bol osobný vlak na trase Kyjev - Varšava približne dva kilometre od poľských hraníc. Útok si podľa dostupných informácií nevyžiadal obete. Ukrzaliznycia neuviedla, ako ďaleko boli vlaky s Johnsonom a Petraeusom od miesta zásahu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Moskva lokomotívu zasiahla úmyselne. Rusko naopak uviedlo, že jeho cieľom bola „železničná infraštruktúra používaná na prepravu vojenského nákladu“ z európskych krajín.
Útok vyvolal znepokojenie aj vo Varšave. Poľský premiér Donald Tusk zvolal mimoriadne rokovanie a varoval, že v nasledujúcich týždňoch očakáva ďalšiu eskaláciu vojny. Nevylúčil ani možnosť, že by sa mohla dotknúť poľského územia.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski zase vyzval spojencov, aby v reakcii na eskaláciu zdvojnásobili podporu Ukrajiny. Jeho ukrajinský rezortný kolega Andrij Sybiha vyhlásil, že „Putinov teror doslova klope na dvere Európskej únie a NATO“.
Johnsonove a Petraeusove vyjadrenia tak prinášajú osobnú skúsenosť s útokom, ktorý sa odohral na jednej z hlavných železničných trás spájajúcich vojnou zasiahnutú Ukrajinu s Poľskom a zvyškom Európy.
Zdroj: SITA.sk - „Aká zvrátená logika vedie Putina k tomuto?“ Johnson reagoval na útok, Petraeus počul drony aj výbuch © SITA Všetky práva vyhradené.
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